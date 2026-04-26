HERIOTZA
Pako Letamendia ‘Ortzi’ hil da

Diktaduraren osteko lehenengo urteetan Euskadiko Ezkerrako diputatu izan zen, eta ondoren Herri Batasunan egin zuen ibilbidea. 80ko hamarkada erdialdetik aurrera unibertsitatean aritu zen lanean.

Letamendia, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Pako Letamendia ‘Ortzi’ hil da 82 urte zituela. Donostian jaioa, pertsonaia garrantzitsua izan zen ezker abertzalearentzat Francoren diktadura amaitu ondorengo prozesuan.

Hala, Euskadiko Ezkerraren diputatu izan zen Espainiako Kongresuan, 1977ko hauteskundeen ostean, eta 80ko hamarkadan Herri Batasunan sartu zen.

Ezker abertzalearen bueltan ibili zen politikoki, eta Euskal Herriaren autodeterminazioaren defendatzaile sutsua izan zen.

Abokatua, politikaria, idazlea eta irakaslea izan zen. Hamaika liburu argitaratu zituen euskal politikarekin lotuta, eta irakasle izan zen EHUn 1985etik aurrera, Zientzia Politikoen fakultatean. 

