Bonbardaketaren 89. urtemuga izango du gogoan Gernikak, Picassoren artelanaren lekualdatzeari buruzko eztabaidaren erdian

Igandeko ekitaldiak 11:00etan hasiko dira, "Memoria Demokratikoaren Lekua" eskulturaren inaugurazioarekin. Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari galdegin dio, aldi baterako, Picassoren Gernika artelana Bilboko Guggenheim museora eraman dezala, bonbardaketaren 90. urteurrenaren kariaz.

87 aniversario, 2024
Bonbardaketaren 87. urteurreneko ekitaldiaren irudia
1937ko apirilaren 26ko eraso faxistaren biktimak oroituko ditu igandean Gernika-Lumoko Udalak, bonbardaketaren 89. urtemuga dela eta.

Ekitaldiz jositako egitaraua prestatu du horretarako; "memoria demokratikoa oinarri" izango duen egitaraua, hain zuzen ere.

Eguna hasteko, Memoria demokratikoaren lekua" izeneko lau metroko eskultura inauguratuko dute, 11:00etan, San Juan Ibarra plazan. 

Jose Maria Gorroño alkateak duela egun batzuk azaldu zuenez, bonbardaketaren memoria gorde eta "bakeari begira" jarri nahi du eskulturak.

11:30ean, George L. Steer kazetari britainiarra omenduko dute, eta ordu erdi geroago, Bakearen aldeko XXI. Gernika sariak banatuko dituzte, Lizeo Antzokian.

Biktimen omenezko sirenak hotsak eta Andra Mari elizako kanpaien errepikak lau minutuko isilunea sortuko dute herritarren artean, 15:45etik aurrera. Une horretan, Condor Legio alemaniarrak bonbdarketa hasi zueneko unea izango dute gogoan. Hildakoen omenezko lore eskaintza ere egingo dute, 16:30ean, Zalloko hilerrian. 

Gauean, Garretan ez da erreten sua pizten dabena antzezlanak eta Gernika Batzordea Lobakek antolatutako kandelen ibilbideak itxiko dute 89. urteurreneko egitaraua.

Gernikak "gudariak" omendu ditu

"Gure oroimenean ditugu, eta Gernikako memoria historikoan egongo dira beti", esan du gaur, larunbata, Jose Maria Gorroño alkateak, gudarien omenez egindako ekitaldian. 

Condor Legio alemaniarrak eta Italiako Aviazione Legionaria hegazkinak egindako bonbardaketaren biktimek eta haien senitartekoek hartu dute parte ekitaldian.

Bonbardaketan Gernikako alkate zena (Jose de Labauria) ere omendu dute, eta Gorroñok nabarmendu du beti egongo dela Gernikaren "oroimenean", herritarren alde egindako lanagatik.

Bonbardaketaren urteurreneko ekitaldien barruan, Gernikak "Giza Eskubideen aldeko sormena: kartel politikoak" izeneko erakusketa ireki du. Jai Alai aretoan egongo da ikusgai. 

Gernika artelanaren lekualdatzea

Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari Picassoren Gernika aldi baterako Bilboko Guggenheimera eramateko egindako eskaera dela eta, polemika betean dator 89. urteurrena.

Gernika Lumo Memoria Historikoa Politika

