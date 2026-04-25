Gernika recordará el bombardeo de 1937 en pleno debate sobre el traslado del 'Guernica'
El Ayuntamiento de Gernika-Lumo celebra este domingo los actos conmemorativos del ataque fascista del 26 de abril de 1937 con un programa "cargado de memoria democrática", que incluye la inauguración de una "puerta de entrada a la paz", una obra que será ubicada en pleno centro urbano.
El monumento, construido en acero corten y con unas dimensiones de cuatro metros de alto, será instalado en la simbólica calle El Puerto y llevará la inscripción de "Lugar de memoria democrática", distinción con la que el Gobierno español reconoció a esta villa vizcaína en 2023.
El alcalde, José María Gorroño, explica unos días que la instalación de este nuevo monumento pretende preservar la memoria del bombardeo y, a su vez, "abrir una mirada hacia la paz".
Los actos arrancarán a las 11:00 horas con la inauguración de la escultura y a las 11:30 horas harán un homenaje al periodista británico George L. Steer. Media hora después tendrá lugar la entrega de losXXI premios Gernika por la Paz, en el Lizeo Antzokia.
El acto de sirenas en recuerdo a las víctimas y el repique de las campanas de la iglesia de Andra Mari darán paso a cuatro minutos de silencio a partir de las 15:45 horas, momento en el que se recordará el inicio de una lluvia de bombas por parte de la Legión Cóndor alemana. La ofrenda floral a las personas fallecidas a las 16:30 horas, en el cementerio de Zallo. Ya la noche la obra de teatro Garretan ez da erreten sua pizten dabena y el recorrido con velas organizado por Gernika Batzordea Lobak cerrarán la programación del 89 aniversario.
Gernika ha homenajeado este sábado a los "gudaris"
"Los tenemos en nuestro recuerdo y estarán siempre en la memoria histórica de Gernika", ha dicho hoy el alcalde, José María Gorroño, tras una ofrenda floral llevada a cabo durante el acto de reconocimiento a estos combatientes, que ha tenido lugar en la víspera del 89 aniversario del ataque aéreo perpetrado sobre esta localidad.
En el acto, en el que han participado víctimas del bombardeo perpetrado por la Legión Cóndor alemana y la Avión Legionaria italiana, el primer edil ha elogiado el esfuerzo de estos soldados vascos, que durante el ataque trabajaron "llevando heridos al hospital, sacando personas de entre los escombros, protegiendo y arriesgando sus vidas".
Además, el Ayuntamiento ha homenajeado también a quien fuera alcalde de Gernika durante el bombardeo, José de Labauria, de quien Gorroño ha destacado que estará siempre "en la memoria" de esta villa, por su labor en favor de la población.
Dentro también de los actos de aniversario del bombardeo, que celebrarán mañana su jornada principal, Gernika ha inaugurado este sábado la exposición titulada "Creatividad por los Derechos Humanos: los carteles políticos".
La muestra, que podrá verse en la sala Jai Alai, exhibe carteles en los que los artistas expresan sus propias reflexiones sobre la necesidad de esforzarse por la paz y acabar con los conflictos armados.
Traslado del 'Guernica'
El 89 aniversario llega en plena polémica por la petición del Gobierno Vasco al Gobierno de España para trasladar de forma temporal el Guernica de Picasso al Guggenheim de Bilbao.
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