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Nuevo choque entre PNV y PSE-EE por el plan fiscal de Bizkaia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EAJren eta PSE-EEren arteko talka berria Bizkaiko plan fiskala dela eta
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EITB

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Un día después de que Bizkaia anunciara un ambicioso paquete de deducciones fiscales para atraer talento y reforzar el arraigo empresarial, los socialistas han expresado su malestar, tanto por el contenido como por la forma del anuncio. El vicelehendakari y líder del PSE-EE, Mikel Torres, asegura que su partido conoció la medida a través de los medios de comunicación.

PSE EE EAJ-PNV Bizkaia Política

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