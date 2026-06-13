Fiskalitatea
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EAJren eta PSE-EEren arteko talka berria Bizkaiko plan fiskala dela eta

18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Talentua erakartzeko eta enpresen sustraitzea indartzeko asmoz Bizkaiak kenkari fiskalen pakete handi bat iragarri eta biharamunean, sozialistek euren haserrea adierazi dute, bai edukiagatik, bai formagatik. Mikel Torres PSE-EEko buru eta lehendakariordeak adierazi du bere alderdiak komunikabideen bidez ezagutu zuela neurria.

PSE EE EAJ-PNV Bizkaia Politika

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Ibone Bengoetxea Legebiltzarrean
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ibone Bengoetxea: "Munduko txapelketa ekartzeko marra gorria akordio orekatua da"

Bilbo eta Donostia 2030eko Munduko Futbol Txapelketaren egoitza izateari buruz galdetu dio Amaia Martinez Voxeko legebiltzarkideak Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari. FIFAren baldintzak "ez dira gutxi, ezta txikiak ere", Bengoetxearen hitzetan, eta hirietako mugikortasuna mugatzea edo munduko txapelketak "hiriko beste ekitaldi propioekin" bat ez egitea nabarmendu du horien artean. Eusko Jaurlaritzak "ez du txeke zuririk sinatuko, ezta hankak, eskuak eta ahoa lotuko ere", gaineratu du.

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