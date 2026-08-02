"Muga zabalik", "Haraga Ceuta": horrela hauspotu zuten sare sozialek Ceutako sarrera masiboa
Azken egunotako Ceutako migrazio krisiak ez zuen halako dimentsiorik hartuko TikTok eta Instagram gabe, marokoar gazteen lekukotzek eta egun erabakigarrietan sare sozialetan zabaldutako milaka mezuk erakusten dutenez.
Jakina, sare sozialek ez dute berez azaltzen migratzaileen sarrera masiboa Ceutan. Badira aspalditik ezagunak diren egiturazko faktoreak, Marokoko bizi baldintzekin lotuak. Izan ere, milaka gaztek ez dute etorkizunik ikusten beren herrialdean, eta Europa dute amets.
Horrekin batera, testuinguru geopolitikoa izan da, seguruena, krisia eragin duen elementu nagusia. Eta, hirugarrenik, baliteke Auzitegi Gorenak "berehalako itzulketen" inguruan emandako epaiak ere gertakarietan eragina izatea. Nolanahi ere, ukaezina da sare sozialek funtsezko zeregina izan dutela, erakartze-efektua handituz eta 100.000 marokoar inguru muga ingurura erakarriz (hala ere, denek ez zuten muga zeharkatu).
Haraga, paperak erretzeko deia
Ordu gutxitan, TikTok eta Instagram "Espainiak muga ireki du" edo "Ceutan sartzeko unea da" zioten bideoz bete ziren. Gehien errepikatu zen leloetako bat ‘Haraga Ceuta izan zen’. "Haraga", edo “Hraga’, Ipar Afrikan oso hedatuta dagoen terminoa da ('erre egin', esan nahi du); modu irregularrean emigratzen dutenak izendatzeko erabiltzen da, dokumentuak “erretzen” dituztelako Europara iristeko. Migrazio krisian, etiketa horren azpian bildu dira muga zeharkatzeari buruzko milaka argitalpen.
Argitalpen horietako batzuek Tarajalgo morrura nola iritsi azaldu zuten; beste batzuek uretara sartzeko gunerik errazenak erakutsi zituzten; eta askok zuzenean animatu zuten saiakera egitera.
Gehien zabaldu ziren irudien artean ezagun egin zen TikTokeko sortzaile baten bideoa: bizkarrez igerian grabatu zuen bere burua, selfie-makila eskuan zuela, Ceutarako biden. Bideoak milioika ikustaldi izan ditu, eta krisiaren ikur nagusietako bat bihurtu da. Antzeko hainbat mezu zabaldu ziren.
Fenomeno ezaguna
Fenomenoa, hala ere, ez da berria. Baina inoiz ez du halako neurririk hartu. Milaka jarraitzaile dituzten profil batzuetan duela urte batzuetatik azaltzen dute Espainiara nola iritsi, zer ibilbide erabili edo muga nola zeharkatu behar duten.
Migrazioari lotutako eduki sortzailerik ezagunenetako batek urteak daramatza emigratu nahi dutenei aholku praktikoak ematen dituzten bideoak argitaratzen. Horrek erakusten du komunitate digital horiek Ceutako krisia baino askoz lehenagotik existitzen zirela. Aldea da, salbuespenezko testuinguru batean, informazio hori inoiz ez bezalako abiaduran hedatu zela eta ia aldi berean dozenaka mila lagunengana iritsi zela.
Gainera, egungo egoera bereziak eragin zuen hori guztia gertatzea. Muga zeharkatzen saiatu ziren gehienak etorkizuna hobetzeko aukerarik ikusten ez duten marokoar gazteak dira, langabeziak gogor jotakoak eta emigratzea aurrera egiteko aukera bakarra ikusten dutenak.
Orain, argitu gabe dago nork bultzatu zituen mezu horietako asko. Nork elikatu zituen kanpainarik biralenak edo zer eginkizun izan zuen Marokoko Poliziak mugako igarobideetan. Agitzeko dago, era berean, muga zeharkatzera deitzen zuten profil eta bot batzuen atzean Marokok eta Marokoren aliatu geopolitikoek koordinatutako estrategia bat ote zegoen.
Zure interesekoa izan daiteke
Hondartzetan mobilizazioa egin dute atzera ere Sarek eta Etxeratek, ETAko preso "guztiak etxean" egongo diren "helmuga" aldarrikatzeko
Ehunka pertsona bildu dira Bizkaiko eta Gipuzkoako 11 hareatzetan, oraindik ere erregimen itxian dauden presoei espetxe politika arrunta aplikatzeko eskatzeko.
Ceutan, desagertutako senideen bila ari dira familia ugari, eta gorpuak identifikatzeko toki bat ireki dute
Oraingoz, 72 hildako zenbatu dituzte, baina urpekariek gorpu gehiago aurkitu dituzte.
Ceutako muga normaltasuna berreskuratzen ari da pixkanaka, baina hildakoak 67 dira jada
Migratzaile batzuek esan dute berriro saiatuko direla, eta "Poliziaren estrategia" kritikatu dute, saltokiei ixteko eskatu dietelako. 50.000 etorkin inguru itzuli dira Marokora.
Zergatik alda dezake hesi berriak Ceutako mugaren kudeaketa?
Azpiegitura berriak 500 metro ditu, eta berehalako itzulketen inguruko auzi juridiko bati erantzun nahi dio.
Marlaskaren arabera, Maroko "ez da mehatxua", eta Ceutara iritsitako migratzaileek ezingo dute euren egoera erregularizatu
Barne ministroak adierazi du Espainiako Gobernua lanean ari dela uztailaren 30ekoa bezalako sarrera masiborik berriro gerta ez dadin, baina onartu du ezin duela bermatu halakorik berriro ez gertatzea.
Sanchezek EBko Barne ministroen premiazko bilera eskatu du, Ceutako migrazio krisiaren harira
Espainiako Gobernuko presidenteak "kezka larria" helarazi dio Ursula von der Leyeni Europako zenbait gobernuren erreakzioagatik, eta Italiak iragarritako mugen itxiera gogor kritikatu du.
Espainiako Gobernuak hesi bat jarri du Ceutan, mugako morruan
Auzitegi Gorenak ebatzi zuen "mugako elementuak" gainditzen dituztenak bakarrik itzul daitezkeela heldu eta berehala. Hesia jarrita baldintza hori bete nahi dute.
Milaka migratzaile Marokora itzuli dira jada, Ceutara masiboki iritsi ondoren
Armadak bere tankeak jarri ditu kai-muturretik hirirako sarbidean, sakabanatzea eragozteko. Hildako etorkinak 57 dira jada. Pedro Sanchezek Espainiaren lurralde-osotasuna urratu dutela salatu du Ceutatik.
Italiak Schengen akordioa eten du Espainiarekin, eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan
Gutxienez hilabetez, kontrolak ezarriko dizkie Espainiatik doazen eta europar jatorria ez duten bidaiariei; Europar Batasuneko gainerako herrialdeetatik doazenek, berriz, ez dituzte kontrol horiek gainditu beharko.