Migrazio krisia

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Ceutan, desagertutako senideen bila ari dira familia ugari, eta gorpuak identifikatzeko toki bat ireki dute

Oraingoz, 72 hildako zenbatu dituzte, baina urpekariek gorpu gehiago aurkitu dituzte.

CASTILLEJOS, 01/08/2026.- Decenas de autobuses trasladaron desde primeras horas del sábado a distintos puntos del país a cientos de migrantes que se encontraban en la localidad marroquí de Fnideq (Castillejos) tras entrar irregularmente en el enclave español de Ceuta. EFE/ Mohamed Siali

Migratzaile talde bat, muga inguruan lo egiten. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Azken egunetako pertsonen joan-etorria apaldu ahala, normaltasuna berreskuratzen ari dira pixkanaka Ceutako mugan, eta, era berean, migrazio krisiaren alderdirik dramatikoena ageri da: hildakoen tragedia. 72 hildako zenbatu dituzte jada, baina urpekariek gorpu gehiago aurkitu dituzte.

Agintariek karpa bat jarri dute Ceutan, gorpuak identifikatzeko, eta ziurgabetasuna gero eta handiagoa da senideen berririk ez duten familientzat.

Hildakoen kopurua handitzearekin batera, senideren bat desagertuta dutenek jarritako salaketak eta informazio eskaerak asko ugaritu dira azken orduetan; bitartean, ehunka lagun dei baten zain edo hiri autonomotik itzultzen jarraitzen duten senideen esperoan daude.

Familien egoera

Poliziaren arabera, desagertutako pertsona askoren senide eta lagunek agintariengana jo dute, eta sare sozialetan zein komunikabideetan argazkiak zabaldu dituzte haiek aurkitzen saiatzeko. Senide bat desagertuta dutenei salaketa formala aurkezteko gomendatu die Poliziak, azken egunetan berreskuratutako gorpuekin datuak alderatu ahal izateko.

Orain arte, Guardia Zibilak eta Itsas Salbamenduak 72 gorpu aurkitu dituzte mugako morruaren inguruan. Espainiako agintarien arabera, biktima gehienak osteguneko sarrera masiboan ito ziren, Ceutara igerian iristen saiatu zirenean. Hildakoen artean, oraingoz, emakume bakarra dagoela baieztatu dute.

Gorpuak ospitale militarrera eraman dituzte. Auzitegiko medikuak eta identifikazio lanetan adituak batu dituzte bertan, autopsiak bizkortu eta biktimak lehenbailehen identifikatzeko.

Ceuta, zain

Bien bitartean, familia asko zain daude Ceutako mugan. Telefono deiak, urduritasunez beteriko elkarrizketak eta Fnideqera itzultzen jarraitzen duten gazteei egindako galderak etengabeak dira; ama, aita eta emazte ugari beren senideen arrastoren baten bila dabiltza.

"Ez dut besterik nahi, nire semea nirekin itzultzea baino", esan du negar artean Tetuango mendialdeko herri batetik joandako emakume batek. Haren 21 urteko semea ostegunean joan zen Fnideqera, Ceutara igarotzeko asmoz, eta ordutik ez dute haren berririk izan. Amak esan du semeak hilabeteak zeramatzala emigratzeko asmoa azaltzen, batez ere familiak joan den neguko uholdeetan etxea galdu zuenetik.

Tragediak beste familia batzuk ere jo ditu. Gizon batek mugan bertan jakin zuen osabaren gorpua aurkitu zutela, dei baten bidez; osaba Ceutara igerian sartzen saiatu zen. Handik metro gutxira, beste ama batek 17 urteko semearen zain jarraitzen zuen.

Telefono bidez egun berean itzuliko zela agindu zion semeak, baina orduak igaro arren ez da azaldu. Itzuleren jarioa ez da eten, baina ziurgabetasuna ez da amaitu senideen berririk ez dutenentzat.

Migrazioa Maroko Politika

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