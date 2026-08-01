Migrazio krisia

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Espainiako Gobernua hesi bat jartzen ari da Ceutan, mugako morruan

Auzitegi Gorenak ebatzi zuen berehalako itzulketak soilik egin daitezkeela "mugako elementuak" gainditzen dituztenen kasuan. Neurri horrek baldintza hori bete nahi du.

FOTODELDÍA - CASTILLEJOS (MARRUECOS), 31/07/2026.- Jóvenes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. Los disturbios estallaron cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera; algunos intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes. EFE/JALAL MORCHIDI

Ceuta eta Fnideq (Castillejos) artean dagoen Bab Sebta mugako pasabidean hartutako irudia. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak jakinarazi du larunbat honetan Ceutako hiri autonomoan mugako hesi bat jartzen hasi dela, gaua "normaltasunez" igaro ostean. Gobernuaren arabera, migratzaileen etorrera erabat eten da, eta gehienak Marokora itzuli dira.

Goizeko zortzietan hasita, Ceutako morruan jartzen ari diren egituraren elementu nagusia 500 metro luzeko hesi pneumatiko bat da. Gainazalean 30 eta 70 zentimetro arteko altuera du, eta urpean metro bateko sakonera hartzen du gehienez. Hesi hori Armadak jarritako ainguratutako buien lehen lerro batekin osatutako egituraren parte da.

Horrez gain, bi hesien arteko kanal bati esker, Guardia Zibilaren ontziek hesi pneumatikoaren babesa "une oro" bermatu ahal izango dute, iturri horien arabera.

"Buiak" eta Auzitegi Gorenaren epaia

Auzitegi Gorenak berehalako itzulketen inguruan berriki emandako epai batekin lotura zuzena du hesi horrek, Pedro Sanchezek "buien hesia" jarriko zutela irabarri baitzuen epai horren berri izan ondoren.

Auzitegi Gorenak esan zuen bakarrik itzularazi daitezkeela berehala Ceuta edo Melillara "mugako euste-elementuak" (hesiak, esate baterako) gaindituta sartzen direnak. Horren esanetan, ezin dira muga zeharkatu eta berehala itzularazi igerian iristen direnak, horiek, Gorenaren arabera, ez baitute gainditu muga markatzen duen elementurik.

Hala ere, epaiaren arabera, araubide hori itsasoan jar daitezkeen euste-elementuak gainditzen dituztenei ere aplikatu ahal izango zaie. Hesi pneumatikoak, hain zuzen ere, irizpide juridiko horri erantzuten dio.

Bestalde, Espainiako Gobernuaren Ceutako Ordezkaritzak larunbat goizean jakinarazi du Marokotik migratzaileen jarioa "erabat eten" dela.

Migrazioa Maroko Pedro Sanchez Politika

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