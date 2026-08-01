El Gobierno español comienza a colocar una “barrera de contención” en el espigón de Ceuta

El Gobierno español ha informado este sábado del comienzo de la colocación de barreras de contención en la ciudad autónoma de Ceuta tras una noche que, según han indicado, ha transcurrido "con normalidad". El Ejecutivo español, asimismo, ha indicado que la llegada de migrantes se ha detenido y que la mayoría están regresando a Marruecos.

El elemento principal que está colocando, desde las ocho de la mañana, en el espigón de Ceuta es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad, como parte de una estructura que se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.

Además, un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar "en todo momento" la protección de dicha barrera neumática, señalan las mismas fuentes.