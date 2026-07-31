Italia suspende el acuerdo Schengen con España y establece controles en aeropuertos y puertos por la crisis de Ceuta
Italia establecerá controles, al menos durante un mes, para los viajeros no europeos procedentes de España, mientras que los del resto de la Unión Europea no tendrán que superar esos controles.
Las autoridades de Italia han ordenado este viernes el cierre de la frontera marítima y aérea con España, en pleno choque diplomático entre ambos países por la crisis migratoria en Ceuta. La decisión supone la suspensión del acuerdo Schengen, tal y como había sugerido Gioigia Meloni, presidenta de Italia.
En la práctica, la decisión se traducirá en el establecimiento de controles fronterizos para los aviones y las embarcaciones procedentes de España. En concreto, Italia establecerá controles, al menos durante un mes, para los viajeros no europeos procedentes de España.
"El restablecimiento de los controles de acceso en las fronteras aéreas y marítimas con España no supondrá ningún cambio para los viajeros españoles y europeos hacia Italia, que seguirán pudiendo entrar en nuestro país, como de costumbre, sin ningún trámite burocrático adicional", según han informado fuentes gubernamentales.
Estos controles aeroportuarios y portuarios serán aleatorios, y solo afectarán a ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea (UE).
Los medios italianos, no obstante, señalan que el Ministerio del Interior ha ordenado el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España en una decisión que se ha tomado tras la reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras en el Ministerio del Interior, presidida por el propio ministro, Matteo Piantedosi.
Conversaciones con Francia
Piantedosi ha tomado la decisión después de mantener conversaciones con su homólogo francés, Laurent Nuñez, con el que ha acordado reforzar los controles en la frontera terrestre entre ambos países.
Por otro lado, el ministro italiano ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para acordar el reforzamiento de los controles en las fronteras terrestres entre ambos países.
La decisión italiana se produce a raíz de la llegada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta.
En el pasado Italia introdujo controles temporales en su frontera con Eslovenia, para tratar de contener las llegadas de inmigrantes por la ruta balcánica
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