Las primeras reacciones políticas a la crisis migratoria en Ceuta se centran en reclamar respuestas urgentes al Gobierno español. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de actuar con "debilidad" ante la llegada masiva de personas migrantes y ha pedido la adopción de medidas "excepcionales".

Feijóo reclama más medios y cambios legales

El líder popular exige declarar Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional, reforzar el despliegue de Policía y Guardia Civil con apoyo del Ejército y solicitar la intervención de Frontex. También reclama tramitar por la vía de urgencia la reforma de la Ley de Extranjería para extender el rechazo en frontera a las entradas por vía marítima y que Pedro Sánchez comparezca de forma urgente en el Congreso.

Rufián pide un Pacto de Estado

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha responsabilizado a Marruecos de la situación y ha acusado al régimen marroquí de "chantajear" a España y a Europa. Además, ha defendido que la crisis migratoria no debe utilizarse para el "politiqueo partidista" y ha apostado por un Pacto de Estado transversal.

IU señala a Marruecos

Por su parte, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha denunciado una "provocación" por parte de Marruecos y ha defendido reforzar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar el orden público. Al mismo tiempo, ha pedido solidaridad con Ceuta y medidas para aliviar la presión sobre la ciudad autónoma.

Vox reclama la intervención del Ejército

Desde Vox, el secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo, ha pedido desplegar al Ejército y devolver a Marruecos a las personas migrantes que han entrado en Ceuta. Durante una entrevista, utilizó el término "cazarlos" para referirse a su devolución y calificó a los migrantes de "invasores".