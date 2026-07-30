Ceuta ha solicitado al Gobierno de España que proceda al cierre de la frontera con Marruecos como una medida "urgente e inaplazable” y el despliegue del Ejército debido a la entrada de miles de migrantes marroquíes.



La medida ha sido acordada en una Junta de Portavoces de la Asamblea de la Ciudad Autónoma convocada con carácter “extraordinaria y urgente” a raíz del "salto cualitativo" que se ha producido en la persistente entrada masiva de migrantes a Ceuta, agravada en las últimas horas por la entrada a pie, sorteando el espigón del Tarajal, y de manera igualmente masiva.



La Junta de Portavoces, formada por los partidos PP, PSOE, Vox, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y Ceuta Ya!, ha acordado solicitar que se cierre la frontera a raíz de esta situación. Los partidos también han solicitado la declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional.



Asimismo, la Junta de Portavoces demanda el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el despliegue del Ejército para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana.



Al mismo tiempo, han transmitido al conjunto de la ciudadanía "serenidad y calma". "No es la primera vez que Ceuta se ve en una situación límite como la actual, pero como en las anteriores, también en este caso la sociedad ceutí volverá a dar, y está dando, un ejemplo de madurez, solidaridad y entereza. Juntos y unidos saldremos adelante", añade.

Respuesta de Interior

La respuesta del Gobierno español no se ha hecho esperar. El Ministerior de Interior ha respondido a Ceuta que no es posible activar la emergencia de interés nacional por una crisis migratoria ya que esta está contemplada para riesgos naturales y tecnológicos, pero ha asegurado que el Ejecutivo está reforzando los medios para hacer frente a la situación.



El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado esta misma mañana con el presidente de la ciudad autónoma, Jesús Vivas, y se desplazará a Ceuta mañana a primera hora para seguir la evolución de la situación.