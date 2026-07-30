El calor y la falta de lluvia ha secado la tierra y ha dejado al ganado sin pasto. Algunos animales que pasan habitualmente la temporada estival en los pastos de alta montaña ya están en las cuadras y han comenzado a comer el forraje guardado para invierno. Ante esta situación, ganaderos y agricultores reclaman ayudas directas al Gobierno Vasco.

El sindicato ENBA y la Unión Agroganadera de Álava (UAGA) y el Gobierno Vasco participan este jueves en la reunión de la Mesa del Cambio Climático y la Agricultura convocada en Lakua, Vitoria-Gasteiz, para analizar la evolución y afección de la sequía en el primer sector.

A la entrada de la reunión, el coordinador de ENBA, Xabier Iraola, y la presidenta de UAGA, Edurne Basterra, han realizado un diagnóstico compartido de la situación.

Iraola ha asegurado que no hay agua ni hierba en el monte y que la producción de hierba se ha reducido a la mitad. Basterra, por su parte, ha destacado que necesitan "ayudas directas" ya, sin esperar a septiembre.