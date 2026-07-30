Los ganaderos reclaman ayudas directas debido a la escasez de pasto por la sequía
Representantes del sindicato ENBA y de la Unión Agroganadera de Álava (UAGA) se han reunido en Lakua con el Gobierno Vasco para analizar la evolución y afección de la sequía en el primer sector.
El calor y la falta de lluvia ha secado la tierra y ha dejado al ganado sin pasto. Algunos animales que pasan habitualmente la temporada estival en los pastos de alta montaña ya están en las cuadras y han comenzado a comer el forraje guardado para invierno. Ante esta situación, ganaderos y agricultores reclaman ayudas directas al Gobierno Vasco.
El sindicato ENBA y la Unión Agroganadera de Álava (UAGA) y el Gobierno Vasco participan este jueves en la reunión de la Mesa del Cambio Climático y la Agricultura convocada en Lakua, Vitoria-Gasteiz, para analizar la evolución y afección de la sequía en el primer sector.
A la entrada de la reunión, el coordinador de ENBA, Xabier Iraola, y la presidenta de UAGA, Edurne Basterra, han realizado un diagnóstico compartido de la situación.
Iraola ha asegurado que no hay agua ni hierba en el monte y que la producción de hierba se ha reducido a la mitad. Basterra, por su parte, ha destacado que necesitan "ayudas directas" ya, sin esperar a septiembre.
Te puede interesar
La compraventa de vivienda sube un 8,2 % en Navarra y cae un 13,6 % en Euskadi durante el mes de mayo
Según el Consejo General del Notariado, el precio de la vivienda en Navarra se ha encarecido un 13,5 %, mientras en Euskadi se mantiene estable.
BBVA gana 6051 millones hasta junio, un 11 % más, impulsado por los ingresos recurrentes y el aumento de los créditos
La entidad anuncia un nuevo programa extraordinario de recompra de acciones por valor de 2000 millones de euros, cuyo primer tramo, de 1000 millones, comenzará el 5 de agosto.
El IPC interanual en el Estado español repunta hasta el 3,5 % por la subida de combustibles y electricidad
La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), ha aumentado una décima, hasta el 3 %.
Será noticia: Mesa del Cambio Climático y la Agricultura, cenas solidarias en San Sebastián y guerra en Oriente Próximo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El Gobierno Vasco compra el 1 % de Enagás por unos 45 millones de euros
Esta adquisición es la primera inversión directa realizada a través del fondo Indartuz.
La patronal alerta sobre la viabilidad futura del 20 % de empresas del metal de Bizkaia
El último informe de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal muestra una caída de la rentabilidad y de la inversión de las empresas y evidencia un absentismo del 10,4 %.
La mayoría sindical de Osakidetza anuncia huelga en otoño por la mejora laboral "de todos los colectivos"
Tras rechazar el acuerdo del SME con el Departamento de Salud por ser "parcial", LAB, SATSE, ELA, CCOO y UGT iniciarán movilizaciones a partir de septiembre porque "un modelo basado en horas extraordinarias no es sostenible".
San Sebastián da luz verde a la ordenanza del impuesto turístico, con la previsión de recaudar 8 millones al año
El alcalde Jon Insausti ha asegurado que el objetivo de este nuevo impuesto será que quienes visitan la ciudad "contribuyan a financiar los servicios públicos".
Martínez afirma que el acuerdo con el SME no cierra la negociación con otros colectivos profesionales
El consejero de Salud del Gobierno Vasco asegura que seguirán dialogando con todos los colectivos de Osakidetza y emplaza a la reunión de la mesa sectorial de septiembre.