PRIMER SECTOR

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Los ganaderos reclaman ayudas directas debido a la escasez de pasto por la sequía

Representantes del sindicato ENBA y de la Unión Agroganadera de Álava (UAGA) se han reunido en Lakua con el Gobierno Vasco para analizar la evolución y afección de la sequía en el primer sector. 

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Fardo de hierba seca en Larrabetzu / lasto-fardo
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehorteak eragindako bazka faltari aurre egiteko dirulaguntza zuzenak eskatzen dizkiote abeltzainek Eusko Jaurlaritzari
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EITB

Última actualización

El calor y la falta de lluvia ha secado la tierra y ha dejado al ganado sin pasto. Algunos animales que pasan habitualmente la temporada estival en los pastos de alta montaña ya están en las cuadras y han comenzado a comer el forraje guardado para invierno. Ante esta situación, ganaderos y agricultores reclaman ayudas directas al Gobierno Vasco. 

El sindicato ENBA y la Unión Agroganadera de Álava (UAGA) y el Gobierno Vasco participan este jueves en la reunión de la Mesa del Cambio Climático y la Agricultura convocada en Lakua, Vitoria-Gasteiz, para analizar la evolución y afección de la sequía en el primer sector. 

A la entrada de la reunión, el coordinador de ENBA, Xabier Iraola, y la presidenta de UAGA, Edurne Basterra, han realizado un diagnóstico compartido de la situación.

Iraola ha asegurado que no hay agua ni hierba en el monte y que la producción de hierba se ha reducido a la mitad. Basterra, por su parte, ha destacado que necesitan "ayudas directas" ya, sin esperar a septiembre. 

Ganadería Gobierno Vasco Agricultura Sindicatos Economía

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