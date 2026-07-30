El Gobierno Vasco compra el 1 % de Enagás por unos 45 millones de euros

El Gobierno Vasco, a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), ha culminado la compra del 1 % del capital social de Enagás, una operación ejecutada a través del nuevo fondo financiero público Indartuz, según ha informado este miércoles el Departamento de Hacienda.

Esta adquisición es la primera inversión directa realizada a través del fondo Indartuz. No se ha facilitado el importe de la adquisición, aunque la capitalización bursátil de Enagás es a día de hoy de unos 4500 millones de euros, por lo que la participación estaría valorada en unos 45 millones.

Esta inversión "constituye una inversión estratégica en un activo fundamental en la autonomía energética y en la seguridad de suministro de energía", según ha señalado el Gobierno Vasco.

Enagás cuenta con una infraestructura crítica para el funcionamiento del sistema energético y para la garantía de suministro en Euskadi. Además, la compañía desempeñará un papel central en el despliegue de la red de hidrógeno verde y en el corredor europeo H2Med, la iniciativa transeuropea que permitirá conectar la red de transporte de hidrógeno de la Península Ibérica con el noroeste de Europa.