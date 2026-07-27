Herido grave un hombre de 39 años tras sufrir un accidente laboral en Pamplona

Un varón de 39 años ha resultado herido grave este lunes por la tarde tras sufrir un accidente laboral en Pamplona, según ha informado el Gobierno de Navarra. El siniestro se ha producido en una huerta, cuando el hombre ha sido golpeado en la cabeza por una manguera a presión.

SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 17:22 horas y ha movilizado al lugar de los hechos una ambulancia de soporte vital avanzado y patrullas de la Policía Municipal de Pamplona.

Tras ser atendido en el lugar, el hombre ha sido trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresado con un traumatismo craneoencefálico (TCE) y heridas con pronóstico grave.

Efectivos de la Policía Municipal de Pamplona instruyen las diligencias del siniestro.