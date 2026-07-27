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CC. OO. pide tiempo y recursos para aprender euskera y niega euskarafobia

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Iñigo Garduño CCOO
18:00 - 20:00

Iñigo Garduño (CC. OO.)

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EITB

Última actualización

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el secretario de comunicación de CCOO, Iñigo Garduño, ha destacado el camino recorrido por el sindicato en los tribunales para defender a trabajadores y trabajadoras. 

CCOO Euskera Economía

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