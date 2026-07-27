HIZKUNTZA ESKAKIZUNAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

CCOOk euskara ikasteko denbora eta baliabideak eskatu ditu eta euskarafobia dagoela ukatu du

Iragarkia
Iñigo Garduño CCOO
18:00 - 20:00
Iñigo Garduño (CCOO)
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan, Iñigo Garduño CCOOren komunikazio idazkariak langileak auzitegietan defenditzeko egindako bidea azpimarratu du. Halaber, adierazi du ez direla aritu euskararen kontra, euskara ikasteko baliabideak eskatzen baizik.

CCOO Euskara Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X