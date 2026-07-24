Azkoyen enpresa erosteko 244,5 milioi euroko eskaintza egin du Ohmnia taldeak
Eskaintzaren sustatzaileen ustez, operazioa ezagutza partekatzeko eta industria-irtenbide aurreratuagoak eta balio erantsi handiagokoak garatzen laguntzeko aukera bat da.
Clerbilek, Ohmnia talde teknologiko industrialeko beste bazkide batzuekin batera (Carmen Lequerica Holding, Finantzen Euskal Institutua eta Vital Banku Fundazioa), eta BBK Fundazioa eta Indar Karterarekin batera, borondatezko Erosteko Eskaintza Publikoa (EEP) aurkeztu du Azkoyen multinazional nafarraren akzio guztien gainean, akzioko 10 euroko prezioan, eskudirutan.
Konpainiaren kapital soziala 24.450.000 akzio arruntek osatzen dute; beraz, EEPan eskudirutan eskainitako prezioa 244,5 milioi eurokoa da, gehienez ere.
Eskaintza egin dutenen arabera, operazioak Azkoyeneko egungo akziodunei likidezia-leihoa eskaintzea dakar, prezio erakargarrian, balioaren prezio historikoekin alderatuta.
Azkoyen erosteko eskaintzak, baina, baldintza bat du: enpresa nafarraren kapital sozialaren % 50 baino gehiago onartzea, gutxienez. Ohmniaren ustez, muga hori beharrezkoa da proiektuaren lidergoa ziurtatzeko, bai eta behar diren baimen guztiak lortzeko ere.
Azkoyen hiru teknologiaren inguruko multinazional nafarra da: Coffee & Vending Systems, Payment Technologies eta Time & Security, 211 milioi euroko fakturazioarekin eta 38 milioiko ebitdarekin.
Operazioak CaixaBanken eta Banco Sabadellen finantza-babesa du, eta eragiketa horrek sustatzen duen hazkunde-estrategiaren arabera, Ohmniak Azkoyenen kotizazioari eutsiko dio Burtsan.
Eskaintzaren sustatzaileen ustez, operazioa ezagutza partekatzeko eta industria-soluzio aurreratuagoak eta balio erantsi handiagokoak garatzen laguntzeko aukera bat da, Europan erreferentziazko talde teknologiko-industrial bat sortuz, bi bazkide inbertitzaile berriren laguntzarekin: BBK Banku Fundazioa eta Indar Kartera.
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