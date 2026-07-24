ENPRESAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Tubacexek % 95 txikitu ditu etekinak lehen seihilekoan, 900.000 euroraino

Hodiak egiten dituen Arabako enpresaren salmentak % 10,5 jaitsi dira aurtengo lehen seihilekoan iazko epe berearekin alderatuta, 361,6 milioitik 323,6 milioira. 

Tubacex

Tubacex enpresa, artxiboko irudi batean. Argazkia: Tubacex

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tubacexek 700.000 euroko irabaziak izan ditu urteko lehen seihilekoan, iazko epe berean baino % 95,8 gutxiago (15,6 milioi). Hodiak ekoizten dituen Arabako enpresak ostiral honetan ohar bidez azaldu duenez, Ekialde Hurbileko ezegonkortasunak eta Ameriketako Estatu Batuek ezarriko muga zergek eragina izan dute datuetan. 

Salmentak, berriz, % 10,5 murriztu zituen, 361,4 milioi eurotik 323,6ra. 

Hortaz, Tubacexek azken hilabeteetako beheranzko joerari eutsi dio. Urteko lehen hiruhilekoan 1,3 milioi euroko irabaziak izan zituen, 2026ean baino % 84 gutxiago. Hori dela eta, aldi baterako enplegu erregulazioko espedientea (ABEE) ezarri zuen uztailaren 7tik aurrera Laudioko eta Amurrioko lantegietan. 

Tubacexek % 30,5 txikitu zituen etekinak 2025ean, 15,9 milioi euroraino.

Dena den, Tubacexek salmentak eta emaitzak hobetzea espero du nazioarteko ziurgabetasunak argitu ahala.

Laudio Amurrio Ekonomia Tubacex

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X