Tubacexek % 95 txikitu ditu etekinak lehen seihilekoan, 900.000 euroraino
Hodiak egiten dituen Arabako enpresaren salmentak % 10,5 jaitsi dira aurtengo lehen seihilekoan iazko epe berearekin alderatuta, 361,6 milioitik 323,6 milioira.
Tubacexek 700.000 euroko irabaziak izan ditu urteko lehen seihilekoan, iazko epe berean baino % 95,8 gutxiago (15,6 milioi). Hodiak ekoizten dituen Arabako enpresak ostiral honetan ohar bidez azaldu duenez, Ekialde Hurbileko ezegonkortasunak eta Ameriketako Estatu Batuek ezarriko muga zergek eragina izan dute datuetan.
Salmentak, berriz, % 10,5 murriztu zituen, 361,4 milioi eurotik 323,6ra.
Hortaz, Tubacexek azken hilabeteetako beheranzko joerari eutsi dio. Urteko lehen hiruhilekoan 1,3 milioi euroko irabaziak izan zituen, 2026ean baino % 84 gutxiago. Hori dela eta, aldi baterako enplegu erregulazioko espedientea (ABEE) ezarri zuen uztailaren 7tik aurrera Laudioko eta Amurrioko lantegietan.
Tubacexek % 30,5 txikitu zituen etekinak 2025ean, 15,9 milioi euroraino.
Dena den, Tubacexek salmentak eta emaitzak hobetzea espero du nazioarteko ziurgabetasunak argitu ahala.
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