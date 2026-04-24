Tubacexen irabaziak % 84 jaitsi dira lehen hiruhilekoan, Ekialde Ertaineko gatazka dela eta
Arabako konpainiak 1,3 milioi irabazi ditu martxora arte, eta salmentak % 15,4 jaitsi dira, Estatu Batuetako muga-zergen ondorioz.
Tubacex enpresak % 84 murriztu ditu mozkin garbiak urteko lehen hiruhilekoan. Guztira 1,3 milioi euro irabazi ditu, eta 7,9 milioi euro lortu zituen 2025eko aldi berean.
Argitaratutako emaitzek ere jardueraren beherakada islatzen dute. Salmentak % 15,4 jaitsi dira, 182,3 milioi eurotik 154,2 milioi eurora, eskariari eragin dion nazioarteko ziurgabetasun testuinguru batean.
Konpainiak Ekialde Ertaineko gatazkak sortutako ezegonkortasunarekin lotzen ditu datu horiek, eta horrek funtsezko sektoreetan eragin du, hala nola energian, eta Estatu Batuek ezarritako muga-zergetan, esportazioen gaineko presioa gehitu baitute.
Tubacex soldadurarik gabeko hodien eta aleazio aurreratuen fabrikazioan espezializatuta dago, petrolioarekin eta gasarekin lotutako negozioaren zati garrantzitsu batekin. Egoera geopolitikoarekiko sentikorrak dira bi esparru horiek.
Enpresak Laudion eta Amurrion ditu lantegi nagusiak, eta bertatik artikulatzen du industria-produkzioaren zati handi bat.
Egoera horren aurrean, sindikatuek adierazi dute zuzendaritza Aldi baterako Enplegu Erregulazioko Espediente ( ERTE) bat aplikatzeko aukera aztertzen ari dela, jarduera merkatuaren bilakaerara egokitzeko.
