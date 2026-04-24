Tubacexen irabaziak % 84 jaitsi dira lehen hiruhilekoan, Ekialde Ertaineko gatazka dela eta

Arabako konpainiak 1,3 milioi irabazi ditu martxora arte, eta salmentak % 15,4 jaitsi dira, Estatu Batuetako muga-zergen ondorioz.

Los trabajadores están preocupados por la falta de concreción de la empresa. Además, los sindicatos temen que tras los 150 despidos, la empresa también empeorará las condiciones laborales.
Tubacex enpresak % 84 murriztu ditu mozkin garbiak urteko lehen hiruhilekoan. Guztira 1,3 milioi euro irabazi ditu, eta 7,9 milioi euro lortu zituen 2025eko aldi berean.

Argitaratutako emaitzek ere jardueraren beherakada islatzen dute. Salmentak % 15,4 jaitsi dira, 182,3 milioi eurotik 154,2 milioi eurora, eskariari eragin dion nazioarteko ziurgabetasun testuinguru batean.

Konpainiak Ekialde Ertaineko gatazkak sortutako ezegonkortasunarekin lotzen ditu datu horiek, eta horrek funtsezko sektoreetan eragin du, hala nola energian, eta Estatu Batuek ezarritako muga-zergetan, esportazioen gaineko presioa gehitu baitute. 

Tubacex soldadurarik gabeko hodien eta aleazio aurreratuen fabrikazioan espezializatuta dago, petrolioarekin eta gasarekin lotutako negozioaren zati garrantzitsu batekin. Egoera geopolitikoarekiko sentikorrak dira bi esparru horiek.

Enpresak Laudion eta Amurrion ditu lantegi nagusiak, eta bertatik artikulatzen du industria-produkzioaren zati handi bat.

Egoera horren aurrean, sindikatuek adierazi dute zuzendaritza Aldi baterako Enplegu Erregulazioko Espediente ( ERTE) bat aplikatzeko aukera aztertzen ari dela, jarduera merkatuaren bilakaerara egokitzeko.

Zure interesekoa izan daiteke

medikuak greba huelga médicos txagorritxu
Medikuen Greba Batzordeak “gezurretan” aritzea eta negoziazioen “kontakizuna manipulatzea” egotzi dio Osasun Ministerioari

Ministerioak bertan behera utzi zuen ostegunean Greba Batzordearekin eta autonomia-erkidegoekin Esparru Estatutuaren gatazkari heltzeko egitekoak ziren bilera, aldeetako batek bere zatia “ez zuela bete” iritzita. Sindikatuek adierazi dute erkidegoetan mahai espezifikoak sortzeko Ministerioak egindako proposamena juridikoki "biderezina" dela Estatuko-arauak aldatu gabe eta horregatik egin diotela uko bide horri. 

BILBAO, 22/04/2026.- El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres (d), y el viceconsejero del ramo, Iñaki Ruiz (i), han presentado este miércoles en Bilbao un estudio sobre la fuga de talento en Euskadi. EFE/ Miguel Toña
Torres beldur da Tubos Reunidosen edo Tubacexen bezala ez ote duen Irango gerrak beste batzuengan ere eragingo

Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak adierazi duenez, Iranen gatazkak bere horretan jarraitzen badu, eragina izango du "ziurrenik" euskal industrian; Tubos Reunidosko EEEa eta Tubacexen etor litekeen aldi baterako erregulazioko espedientea, kasu. Izan ere, Torresen hitzetan, "euskal industria sektorea oso lotuta dago nazioarteko merkataritza horrekin eta egoera energetikoarekin".

