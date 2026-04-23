ELA, UGT, LAB eta ESK sindikatuek Tubos Reunidosen erregulazioko espedientearen aurkako helegiteak jarri dituzte
Sindikatu bakoitzak bere aldetik jarri du helegitea EAEko Justizia Auzitegi Nagusian. 242 kaleratze aurreikusten dituen enplegu erregulazioko espedientea bertan behera gera dadila eskatu dute, neurriz kanpokoa eta ondo arrazoitu gabe dela esanez. Gaur berriro atera dira kalera langileak, Bilbon.
ELA, UGT, LAG eta ESK sindikatuek Tubos Reunidosen enplegu erregulazioko espedientearen (EEE) aurkako helegiteak aurkeztu dituzte EAEko Justizia Auzitegi Nagusian, txostena baliogabe uztea eskatzeko. Besteak beste, salatu dute forma akatsak daudela, negoziazioan gardentasunik ez dela egon eta espedientea onartzeko arrazoirik ez dagoela.
Sindikatu bakoitzak bere aldetik aurkeztu du helegitea. Bere idatzian, ELAk eskatu du espedientea bertan behera uzteko, "zuzenbidearekin" bat ez datorrela argudiatuta. "Altzairutegia eta logistika mantentzea" bermatuko duen "benetako industria plan bat" eta "derrigorrezko kaleratzerik ez" egotea exijitu du sindikatu abertzaleak.
LABek ere goizean aurkeztu du bere errekurtsoa. "Gardentasun faltak, benetako negoziazio ezak eta egiturazko neurrien inposizioak markatutako prozesua" dela azaldu du sindikatuak, eta azpimarratu du gardentasun eza ez dela soilik enpresaren erantzukizuna. "Eusko Jaurlaritzako Industria Sailarekin, aldundiekin eta Amurrioko alkatearekin berriki egindako bileran ere ez zen erantzun argirik eta informazio zehatzik eman funtsezko gaiei buruz".
Bere aldetik, ESK sindikatuak ere bere helegitean salatu du espedientea “neurriz kanpokoa” dela, eta ez dagoela arrazoirik 242 langile kaleratzeko.
Azkenik, UGTk arratsaldean jarriko du helegitea. Zentral horren arabera, kontsultetarako epean forma akatsak egon ziren, eta ikuskapenerako aldian ere urraketak izan ziren.
Helegitea aurkeztu ez duen bakarra CCOO sindikatua izan da. Esan duenez, ez du bat egin gehiengoarekin, zuzendaritzak langileei mahai gainean jarritako azken proposamenak aurrera egin ez zuelako.
Manifestazioa, Bilbon
Bestalde, langileek berriro manifestazioa egin dute gaur Bilbon, eta Tubos Reunidosek duen egoitzaren atarian elkarretaratzea ere egin dute.
Langileen batzordeak zuzendaritzari beste behin eskatu dio espedientea atzera botatzeko, Amurrioko altzairutegia ez ixteko eta logistika arloa kanpora ateratzeko plana ere bertan behera uzteko.
Absentismoa lan-osasunaren "fokua desbideratzeko" erabiltzea leporatu dio ELAk patronalari
Sindikatuak ekitaldi bat egingo du apirilaren 28an Bilbon, "Euskal Herrian absentismoa % 0 da" lelopean, Lan Osasunaren Nazioarteko Eguna dela-eta.
Erregai berriztagarrien hub bat bultzatuko du Euskadik: 250 milioi euro eta 1.200 lanpostu hiru urtean
Industria Planaren proiektu eraldatzaileetako bat da, eta Petronorrek gidatuko du. Guztira, 51 enpresa bilduko ditu, horietatik 23 enpresa txiki eta ertainak.
Cristian Layk Papresa erosteko eskaintza egin du
Extremadurako taldearen iturriek adierazi dute erosteko proposamena egin egin dela. Enpresaren bi ekoizpen-lerroen jarraipena planteatzen du, bai enbalajearena, baita prentsa-paperarena ere.
100 mila pertsonak baino gehiagok eman dute izena Osakidetzako LEParen lehen fasean
Orain arteko prozesuetan inoiz izan den izen-emate kopururik handiena izan da. Fase horretan 9 kategoriatarako lanpostuak eskaini dira, besteak beste, administrari, erizain eta zeladore postuak. Azterketak ekainean izango dira.
Torres beldur da Tubos Reunidosen edo Tubacexen bezala ez ote duen Irango gerrak beste batzuengan ere eragingo
Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak adierazi duenez, Iranen gatazkak bere horretan jarraitzen badu, eragina izango du "ziurrenik" euskal industrian; Tubos Reunidosko EEEa eta Tubacexen etor litekeen aldi baterako erregulazioko espedientea, kasu. Izan ere, Torresen hitzetan, "euskal industria sektorea oso lotuta dago nazioarteko merkataritza horrekin eta egoera energetikoarekin".
Euskal unibertsitate-tituludunen % 78k Euskadin jarraitzen dute; Lanbide Heziketaren kasuan, % 94k
Unibertsitateko tituludunen artean, % 22 Euskaditik kanpo ateratzen dira, baina gehienak "arrazoi pertsonalengatik" ateratzen dira, 'Talentu-ihesa Euskadin' diagnostiko-txostenaren arabera.
Bruselak energiari buruzko neurriak aurkeztu ditu: argindarraren zergetan beherapenak, baina telelanik ez
Europako Batzordeak berehalako laguntzak proposatu ditu, elektrifikazioa bizkortzeko eta erregai fosilekiko mendekotasuna murrizteko egiturazko neurriekin.
Lufthansak 20.000 hegaldi bertan behera utziko ditu urrira arte, erregaia aurrezteko
Lufthansa taldeak jakinarazi duenez, neurriaren bidez 40.000 tona keroseno aurreztuko dituzte. Izan ere, Irango gerra hasi zenetik bikoiztu egin da erregai horren prezioa.
Tubacexen zuzendaritza neurriak hartzea aztertzen ari da, Ormuzko itxierak lan karga jaistea eskarri duelako
Tubacexek lantegiak ditu Laudion eta Amurrion, eta ez du baztertzen aldi baterako lan-erregulazioko espedientea aurkeztea.