100 mila pertsonak baino gehiagok eman du izena Osakidetzako LEParen lehen fasean

Orain arteko prozesuetan inoiz izan den izen-emate kopururik handiena izan da. Fase honetan 9 kategoriatarako lanpostuak eskaini dira, besteak beste, administrari, erizain eta zeladore postuak. Azterketak ekainean izango dira.

EITB

101.693 lagunek eman dute izena Osakidetzako lan eskaintza publikoko lehen fasean martxoaren 23an eskaera egiteko epea zabaldu zenetik; orain arte hautaketa-prozesu arruntetan izan den parte-hartzaile kopururik handiena.

Lehen fase honetan “masibo” gisa katalogatutako 9 kategorietan izena emateko epea zabaldu zen: administrari laguntzailea, administraria, erizaina, erizaintzako laguntzailea, zerbitzuko langilea, zeladorea, fisioterapeuta, laborategiko teknikaria, eta administrazioko eta kudeaketako goi-mailako teknikaria lanpostuetan.

Horietan, % 20 igo da izen-ematea azken LEPekin alderatuta. Igoera “oso positiboki” baloratu du Osakidetzak, herritarrek enplegu publikoa ongi baloratzen dutela irizten baitio.

Lehen fase horretan izena emateko epea joan den martxoaren 23an hasi zen, eta gaur, apirilaren 22an, amaitu da.

Berrikuntzak azterketetan

Azterketak ekainaren 19an, 20an eta 21ean izango dira Barakaldoko BECen, orain arteko esperientziaren arabera, proba jendetsuak izan ohi direlako.

Prozesuak hainbat berrikuntza ditu aurreko EPEekin alderatuta; besteak beste, test motako azterketa bakarra egitea. Prestakuntza errazteko, Osakidetzak galdera-sortak banatu dizkie hautagaiei izena emateko epearen barruan.

Gainera, nota hiru urtez gorde ahalko da.

Hasi berri den 2023-2024-2025eko EPE hau inoizko prozedurarik jendetsuena izango dela aurreikusten du Osakidetzak. Guztira 5.425 plaza eskainiko ditu, 107 kategoriatan banatuta.

Gainerako 98 hautaketa-prozesuetan izena emateko epeak ekainean eta irailean abiatuko dira eta azterketak urteko azken lauhilekoan egingo dira. 

Osakidetza Lana lan eskaintzak Ekonomia

Publizitatea
