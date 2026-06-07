LEON XIV.AREN BISITA

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Milioi bat pertsona baino gehiago joan dira aita santuaren mezara Madrilen

Besteekiko jarrera irekia izateko eskatu die Leon XIV.a aita santuak fededunei, batez ere behartsuei, gaixoei, bakarrik dauden pertsonei eta itxaropena galdu dutenei hurbiltzeko, ondokoa laguntzeko jarrera sustatuz.

MADRID, 07/06/2026.- El papa León XIV (2d) oficia la misa del Corpus Christi este domingo en la Plaza de Cibeles de Madrid. EFE/ Javier Lizón
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Milioi bat pertsona baino gehiago izan dira igande goizean Leon XIV.a aita santuak eskainitako mezan, Madrilen. Bertan, katolikoek besteekin konprometitutako fedea bizitzeko deia egin du. "Inork ezin du Jainkoaren aurrean belaunikatu eta anaia mespretxatu", gogorarazi du aita santuak.

Espainiako tradizio erlijiosoa eta eliza katolikoaren inguruko ospakizun ospetsuak goraipatu ditu Leon XIV.ak, eta herrialdeko kulturan, artean eta eguneroko bizitzan duen eragin handia nabarmendu du.

Testuinguru horretan, prozesioek Jesusen pertsonekiko hurbiltasuna irudikatzen dutela azaldu du, kale eta plazetan zehar ibiltzen baitira komunitateko eguneroko bizitzan laguntzeko.

Azkenik, besteekiko jarrera irekia izateko eskatu die Leon XIV.a aita santuak fededunei, batez ere behartsuei, gaixoei, bakarrik dauden pertsonei eta itxaropena galdu dutenei hurbiltzeko, ondokoa laguntzeko jarrera sustatuz.

MADRID, 07/06/2026.- Vista general de la misa del Corpus Christi oficiada por el papa León XIV este domingo en la Plaza de Cibeles de Madrid. EFE/Chema Moya
Leon XIV Aita Santua Madril Espainia Eliza Katolikoa Gizartea

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