Más de un millón de personas acuden a la misa del papa en Madrid

Mas de un millón de personas han asistido este domingo a la misa del papa León XIV en Madrid, donde ha hecho un llamamiento para que los católicos vivan una fe comprometida con los demás.

Durante su homilía, ha recordado que “nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano”, y ha invitado a romper las cadenas del egoísmo y la indiferencia.

El pontífice ha rendido homenaje a la tradición religiosa de España y a las solemnes celebraciones del Corpus Christi, destacando su influencia en la cultura, el arte y la vida del país.

Ha explicado que la procesión simboliza la cercanía de Jesús con las personas, ya que recorre calles y plazas para acompañar la vida cotidiana de la comunidad.

El papa ha pedido a los fieles abrirse a los demás, especialmente a los pobres, enfermos, personas solas y quienes han perdido la esperanza, promoviendo una actitud de conversión y servicio.