Iglesia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El papa se reunirá este lunes con víctimas de abusos de la Iglesia

Lo hará en su último día en Madrid, después de que León XIV acuda al Congreso para pronunciar un inédito discurso ante las Cortes Generales.
León XIV
El papa León XIV. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Elizak egindako sexu abusuen biktimekin bilduko da aita santua astelehenean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El encuentro del papa León XIV con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia tendrá lugar este lunes a las 16.15 en la sede de la Nunciatura en Madrid, según han confirmado fuentes conocedoras de la reunión.

La oficina de prensa del Vaticano anunció que el papa se iba a reunir con las víctimas la víspera del viaje del pontífice a Madrid, pero no reveló el lugar ni el momento de la cita.

Tendrá lugar finalmente este lunes, en su último día en Madrid, después de que León XIV acuda al Congreso para pronunciar un inédito discurso ante las Cortes Generales.

Las principales asociaciones de víctimas y supervivientes de los abusos han denunciado su exclusión en la visita del papa, ya que no han sido convocados y temen que el pontífice solo se reúna con personas que han participado en el proyecto Repara, puesto en marcha por la archidiócesis de Madrid para atender a los afectados.

Repara fue organizado en 2020 en la archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en su entorno eclesial.

Papa León XIV Iglesia Católica Madrid Abusos sexuales Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Denuncian una agresión sexual a una mujer durante las fiestas de Etxebarri

En Bizkaia, en Etxebarri, se ha llevado a cabo una concentración para denunciar la agresión sexual ocurrida esta pasada madrugada en las fiestas del barrio de San Antonio, una protesta a la que se han sumado el Ayuntamiento, la comisión de fiestas y las asociaciones de txosnas. Hoy se ha desarrollado una concentración para mostrar su enérgica repulsa a un acto de violencia inaceptable, dicen, que impide la convivencia y que las mujeres puedan andar con seguridad.

Adimen desgaitasuna duten kideak Erain proiektuan dabiltza lanean, itsasontzien arotzerian
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Lantegi Batuak e Itsas Museum de Bilbao colaboran en el proyecto de carpintería Erain

La organización Lantegi Batuak que trabaja en Bizkaia promoviendo la inclusión y el desarrollo profesional de las personas con discapacidad intelectual ha puesto en marcha una colaboración especial junto al Itsas Museum de Bilbao. Varias personas con discapacidad intelectual han comenzado a trabajar en Erain, el taller de carpintería de embarcaciones tradicionales del museo.

Cargar más
Publicidad
X