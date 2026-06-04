2025eko emaitzak
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Mondragonek 11.322 milioiko salmentak izan ditu 2025ean, eta % 2,9ko igoera espero du aurten

Nazioarteko gatazkek sortzen duten ezegonkortasuna dela eta, 2026rako hazkunde aurreikuspenak “nahiko moderatuak” direla dio korporazioak.

ARRASATE (GIPUZKOA), 04/06/2026.- El presidente de la Corporación Mondragón, Pello Rodríguez, ha presentado este jueves en rueda de prensa los resultados de 2025 y las perspectivas del grupo cooperativo para este ejercicio. La Corporación Mondragón, el grupo cooperativo industrial más grande del mundo, presenta los resultados de 2025 tras haber cerrado el ejercicio anterior con unas ventas de 11.213 millones, un 1,6 % más, y una plantilla media de 70.085 personas. EFE/Javier Etxezarreta

Pello Rodriguez 2025eko balantzearen aurkezpenean. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

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Mondragon Korporazioak 2025eko urteko balantzea aurkeztu du asteazken honetan. Ekitaldia ixtean, salmentak 11 322 milioikoak izan ziren, 2024an baino % 1 gehiago, eta 1.346 enplegu sortu ziren.

Emaitzak aurkezteko eskainitako prentsaurrekoan, Pello Rodriguez Mondragoneko Kontseilu Orokorreko lehendakariak “oso positibotzat” jo du urtea. Proiektu kooperatiboaren "sendotasuna" eta kooperatibek "eraldatzen ari den ingurune batera egokitzeko duten gaitasuna" azpimarratu ditu, "zalantzaz betetako" testuinguru geopolitikoa aipatuz.

Eskainitako datuei dagokienez, balantzearen arabera, emaitza garbi agregatua 618,8 milioikoa izan zen, 2024koa baino % 1,2 txikiagoa.

Dena den, korporazioaren arabera, 2025eko daturik aipagarrienetako bat 1.346 lanposturen sorrera izan da. Horrela, batez besteko plantilla 71.415 pertsonatan kokatu da eta EAEko enplegatzailerik handiena eta Nafarroako bigarrena bilakatu da.

Inbertsioen zifra 406 milioira iritsi zela ere azpimarratu du balantzeak, 2024an baino % 7,8 gehiago.

Hazkunde-itxaropen “moderatuak”

Hain zuzen ere, nazioarteko gatazkak -batez ere Iranen eta Estatu Batuen artekoa- dira 2026 honetako bilakaeran eragina izango duten faktoreetako bat.

Oraingoz, Rodriguezek aurreratu du urteko lehen lau hilabeteetako salmenten bilakaerak ildo positibo berean jarraitzen duela, 2025eko datuekin alderatuta % 2,5eko hazkundearekin.

Hala ere, zehaztu du 2026rako hazkunde aurreikuspenak "nahiko moderatuak" direla, nazioarteko gatazkak luzatzearen ondorioz. Izan ere, gatazka horiek "botila-lepo" kritikoa dira hornikuntza-kateentzat, petrolioaren prezioentzat eta energiarentzat, eta, beraz, kolokan jartzen dute munduko egonkortasun ekonomikoa.

Hala, Korporazioaren aurreikuspena da aurten 11.789 milioiko salmentak lortzea, hau da, % 2,9ko igoera. Enpleguari dagokionez, batez beste 72.424 langile izatea aurreikusten dute, 1.009 enplegu berri sortu ondoren.

Mondragon Korporazioa Industria Ekonomia

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