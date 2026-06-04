Mondragon alcanza ventas de 11 322 millones en 2025 y espera un alza del 2,9 % este año
Mondragón Corporación ha presentado este miércoles el balance de año 2025, un ejercicio que cerraron con unas ventas que ascienden a 11 322 millones, un 1% más que en 2024, y se crearon 1.346 empleos.
En la rueda de prensa ofrecida para presentar los resultados, Pello Rodríguez, presidente del Consejo General de Mondragon, ha calificado el ejercicio como “muy positivo”. Ha puesto de manifiesto la "fortaleza" del proyecto cooperativo y la capacidad de las cooperativas para adaptarse "a un entorno en transformación", mencionando el “incierto” contexto geopolítico.
En cuanto a los datos ofrecidos, según el balance, el resultado neto agregado ascendió a 618,8 millones, un 1,2 % inferior a 2024.
No obstante, según la corporación, una de las notas más destacadas de 2025 ha sido la creación de 1346 puestos de trabajo, hasta situar la plantilla media en 71.415 personas, siendo el mayor empleador de la CAPV y el segundo de Navarra.
El balance también destaca que la cifra de inversiones ascendió a 406 millones, un 7,8% más que en 2024.
Expectativas de crecimiento “moderadas”
Precisamente, los conflictos internacionales, en especial el que mantienen Irán y Estados Unidos, son uno de los factores que impactarán en la evolución de este 2026.
Por el momento, Rodríguez ha adelantado que la evolución de las ventas en los primeros cuatro meses del año sigue en la misma línea positiva, con un crecimiento del 2,5 % respecto a 2025.
Pero también ha matizado que las expectativas de crecimiento para 2026 son "bastante moderadas" debido a la prolongación de conflictos internacionales que suponen un "cuello de botella" crítico para las cadenas de suministro, los precios del petróleo y la energía y, por tanto, ponen en cuestión la estabilidad económica mundial.
Así, la previsión de la corporación es alcanzar unas ventas de 11 789 millones este año, lo que supondrá un incremento de un 2,9 %. En materia de empleo, prevén terminar con una plantilla media de 72 424 personas, tras la generación de 1009 nuevos empleos.
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