El BCE mantiene los tipos de interés en el 2,25 % tras la bajada de la inflación en junio
El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido este jueves los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2,25 % después de que la inflación bajara en la zona del euro en junio hasta el 2,8 %.
"Las perspectivas para los precios de la energía, aunque muy volátiles, se sitúan actualmente en un nivel próximo al del escenario de referencia de las proyecciones de los expertos" del BCE de junio y claramente por encima de los niveles registrados antes del inicio del conflicto en Oriente Próximo, ha dicho la entidad en un comunicado.
El BCE también ha dejado inalterados los tipos de las operaciones principales de financiación, las subastas semanales, en el 2,4 % y a la facilidad marginal de crédito, la tasa de los préstamos a un día, en el 2,65 %.
La entidad considera que "la incertidumbre sigue siendo elevada y el impacto inflacionista de la perturbación energética no se ha materializado aun plenamente".
"Por tanto, el Consejo de Gobierno vigila de cerca la intensidad y la duración de la perturbación, así como sus efectos indirectos y de segunda vuelta", ha añadido el BCE.
El Consejo de Gobierno se ha comprometido a asegurar que la inflación se estabilice en su objetivo del 2 % a medio plazo y continúa "en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por el conflicto".
Por ello, el BCE tomará sus decisiones sobre los tipos de interés según los datos en cada reunión, en particular, según su valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos a los que están sujetas.
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