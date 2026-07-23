La Diputación Foral de Gipuzkoa modificará el sistema de descuentos de la tarjeta Mugi con el objetivo de potenciar el uso del transporte público. Este cambio es fruto del acuerdo presupuestario alcanzado entre el PNV, el PSE-EE y Elkarrekin Podemos para sacar adelante las cuentas de este año.

Hasta ahora, el sistema de bonificaciones fijaba tres tramos de descuento según el número de viajes mensuales realizados por el usuario, pero cuando la modificación entre en vigor se sumará un escalón más, pasando a tener cuatro tramos en total.

Con este nuevo diseño, quienes utilicen poco el transporte público pagarán más por cada trayecto: por ejemplo, aquella persona que realice menos de 15 viajes al mes en autobús o tren pasará a pagar 66 céntimos por billete, lo que supone 7 céntimos más que en la actualidad.

Por el contrario, los usuarios habituales se beneficiarán de mayores ventajas y pagarán menos: quienes completen más de 50 viajes mensuales verán reducido el coste a tan solo 8 céntimos por trayecto, es decir, 4 céntimos menos que ahora.

Asimismo, el billete ocasional que se compra en metálico sin la tarjeta Mugi también experimentará una subida notable, pasando de los 1,95 euros actuales a 2,25 euros (un 15 % más caro).

En palabras de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, con esta medida se busca fidelizar y premiar a los usuarios diarios del transporte público desincentivar el uso del billete físico de papel para avanzar en la transición ecológica y digital.

José Ignacio Asensio, por su parte, ha insistido en que estas medidas "reflejan que es posible avanzar al mismo tiempo en justicia social y en acción climática", porque se favorece el transporte público, se ayuda a las familias y se dan nuevos pasos para reducir las emisiones.