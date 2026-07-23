Bizkaia cierra su campaña de la Renta con 702 000 declaraciones y 664 millones devueltos

La campaña de la Renta 2025 se ha saldado en Bizkaia con una cifra récord de 702 048 declaraciones de IRPF presentadas (26 230 más que el ejercicio anterior) y un total de 644 millones de euros devueltos a los contribuyentes del territorio, frente a los 598 de un año antes.

Por su parte, el impuesto sobre el Patrimonio se ha cerrado con 9767 declaraciones, un millar más que en la campaña 2024, y un ingreso de 142,1 millones, 30 millones más. A ello se le suma 39 contribuyentes del impuesto de Grandes Fortunas (883 758 euros).

Desarrollada entre el 15 de abril y el 30 de junio, el balance presentado este jueves por la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, ofrece 26 230 declaraciones de la Renta más que el pasado ejercicio, lo que a su juicio refleja "la buena evolución del empleo y una economía que sigue demostrando dinamismo".

Un total de 481 978 declaraciones resultaron a devolver (con una media de 1337 euros), mientras que 193 132 han tenido resultado a ingresar, con una media de 2996 euros, lo que ha supuesto 578,6 millones para las arcas del territorio.

Gipuzkoa devuelve 420,9 millones

La Hacienda de Gipuzkoa, que cerró la campaña a principios de mes, ha devuelto 420,9 millones de euros y ha ingresado 395 en la campaña de la renta de 2025, que ha arroja un saldo positivo de 25,9 millones en favor de los contribuyentes, 33,6 millones menos que el año anterior.

El número de declaraciones tramitadas asciende a 434 090, 12.090 más de las previstas y 10 090 más que el año pasado.

Según el resultado, 303 874 declaraciones han resultado a devolver (el 70,9 % del total) con un importe medio de 1385 euros, mientras que 130 216 han sido a ingresar, en este caso, una media de 3034 euros.

La Hacienda alavesa devuelve 193 millones

La Hacienda alavesa ha devuelto 193 millones -un 6 % más- a los contribuyentes dentro de la campaña de la renta de 2025, con un importe medio de las declaraciones que salen a devolver de 1356 euros por contribuyente.

En la campaña 2025, se han registrado 204 752 declaraciónes. De estas, 142 555 han resultado a devolver con un importe de 193,3 millones en total. Las declaraciones a ingresar en las arcas forales han sido 54 169, con un importe de 138,5 millones y un ingreso medio de 2557 euros. Con estas cifras, la Hacienda alavesa ha devuelto 54,7 millones más de lo que ha ingresado.

Primera campaña con nuevas medidas

Las tres diputaciones han destacado la repercusión positiva que para los contribuyentes han tenido las nuevas medidas y deducciones recogidas en la última reforma fiscal, aplicada por primera vez en esta campaña, .

Las medidas aprobadas inciden principalmente en aspecto relativos a la vivienda, la conciliación, la familia o los cuidados, entre las que destacan las dirigidas a los jóvenes menores de 36 años, quienes han sido los mayore beneficiarios de las deducciones por alquiler o compra de vivienda.