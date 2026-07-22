Confebask pide "un pacto de país" para transformar la competitividad

Confebask ha apelado a "tomar conciencia" colectiva de que el bienestar actual no está asegurado a medio y largo plazo y a "actuar ya" para garantizar a futuro el actual estado del bienestar. En este sentido, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha reclamado respuestas compartidas y "un pacto de país" que "permita abordar una "transformación profunda" de la competitividad.

Yagüe, que ha comparecido este miércoles en una rueda de prensa tras la celebración en Bilbao de su Consejo General anual, ha afirmado que el contexto económico es "muy exigente" y, aunque Euskadi sigue "creciendo", el balance "presenta luces y sombras".

Sus previsiones apuntan a que la economía vasca crecerá este año en torno al 1,9 %, en la parte más baja de la horquilla que preveían, y la industria no está en recesión, pero sí en "un claro estancamiento".