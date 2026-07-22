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Confebask pide "un pacto de país" para transformar la competitividad

La patronal vasca rechaza "cerrar los ojos" ante el absentismo y cuestiona si los complementos de incapacidad temporal pactados hace 30 años son soportables con los índices actuales.
Confebask Tamara Yagüe
La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, a su llegada al Consejo General anual. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Confebaskek "herri ituna" eskatu du enpresen lehiakortasuna hobetzeko
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Agencias | EITB

Última actualización

Confebask ha apelado a "tomar conciencia" colectiva de que el bienestar actual no está asegurado a medio y largo plazo y a "actuar ya" para garantizar a futuro el actual estado del bienestar. En este sentido, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha reclamado respuestas compartidas y "un pacto de país" que "permita abordar una "transformación profunda" de la competitividad.

Yagüe, que ha comparecido este miércoles en una rueda de prensa tras la celebración en Bilbao de su Consejo General anual, ha afirmado que el contexto económico es "muy exigente" y, aunque Euskadi sigue "creciendo", el balance "presenta luces y sombras". 

Sus previsiones apuntan a que la economía vasca crecerá este año en torno al 1,9 %, en la parte más baja de la horquilla que preveían, y la industria no está en recesión, pero sí en "un claro estancamiento".

Confebask rechaza "cerrar los ojos" ante el absentismo

Entre las preocupaciones de los empresarios, Confebask ha citado nuevamente el absentismo y la necesidad de buscar soluciones porque "cerrar los ojos no es una opción", y ha apuntado que hay complementos de incapacidad temporal que fueron pactados hace 20 o 30 años bajo las circunstancias concretas, distintas a las actuales.

Confebask Empresarios Comunidad Autonóma Vasca Economía

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