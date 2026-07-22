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Confebaskek "herri ituna" eskatu du enpresen lehiakortasuna hobetzeko

EAEko patronalak uko egin dio absentismoaren aurrean "ezikusiarena egiteari" eta aldi baterako osasun-ezintasun egoeran daudenek jasotzen dituzten ordainsariak berrikustea jarri du mahai gainean.

Confebask Tamara Yagüe

Tamara Yagüe Confebaskeko presidentea, urteko kontseilu orokorraren bileraren atarian. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

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Gaur egungo ongizarte estatuaren eredua ez dagoela bermatuta iritzita, kontzientzia kolektiboa sustatzearen beharra azpimarratu du asteazken honetan Confebask Euskal Autonomia Erkidegoko enpresarioen elkarteak. Ildo horretan, Tamara Yague Confebasken presidenteak erantzun partekatuak eta "herri ituna" eskatu ditu enpresen lehiakortasuna hobetzeko, batez ere, industrian. 

Yaguek urteko Kontseilu Orokorraren bileraren ostean, Bilbon, prentsaren aurrean adierazi duenez, testuinguru ekonomikoa "oso larria da", eta Euskadik "hazten" jarraitzen duen arren, balantzeak "argi-ilunak ditu". 

Bere aurreikuspenen arabera, aurten, euskal ekonomia % 1,9 inguru haziko da, espero baino gutxiago; dioenez, industria ez dago atzeraldian baina bai "geldialdi nabarmen" batean.

Confebaskek "herri ituna" eskatu du enpresen lehiakortasuna hobetzeko

Enpresaburuen kezka nagusien artean absentsimoa aipatu du, beste behin, Confebaskek. Absentismoaren aurrean "ezikusiarena egitea" ez da aukera bat patronalaren arabera, eta aldi baterako ezintasun kasuetan jasotzen diren ordainsariak berrikustearen alde hitz egin du, duela 20 edo 30 urte onartutakoak zaharkitu egin direla iritzita.

Confebask Enpresaburuak Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

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