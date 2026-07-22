Bilbok 6,5 euroko tasa ezarriko du apartamentu turistikoetan ostatu hartzen dutenentzat, pertsonako; luxuzko hoteletan, 5 eurokoa
Bilboko Udalak 2027rako udal zergak eta tasak bigarren urtez jarraian izoztea onartu du, eta, horrekin batera, etxebizitza turistikoetan ostatu hartzeagatik eguneko 6,5 euroko tasa ezartzea erabaki du; araudiak ahalbidetzen duen gehieneko zenbatekoa, hain zuzen ere.
Ogasun zinegotzi Carlos Urgoitik udal taldeei azaldu die gobernu taldeak bigarren urtez jarraian tasak izoztuta mantentzea erabaki duela, prezioen igoera etengabearen aurrean familiei ahalmen ekonomiko handiagoa uzteko helburuarekin.
2027ko Zerga Ordenantzen berritasun nagusia Ostatu Turistikoen gaineko Zerga indarrean jartzea izango da. Urgoitik azaldu duenez, Udalaren asmoa da zerga hori "neurritasun eta oreka irizpideekin" ezartzea.
Zinegotziak ohartarazi duenez, zerga tasak araudian aurreikusitako gutxienekoaren gainetik ezarriko dira, "gure hiriaz aldi baterako gozatzen dutenek zerbitzu publikoen finantzaketan zentzuzko ekarpena egin dezaten, Bilbok helmuga turistiko gisa duen lehiakortasuna kaltetu gabe".
Hori horrela, araudiak aurreikusten dituen gehieneko tasak aplikatzea proposatu du apartamentu turistikoetan eta erabilera turistikoko etxebizitzetan.
Bost izarreko hoteletan, bost euro
Bilboko Udalak proposatu du bost izarreko hoteletan ostatu hartzeagatik pertsonako eta gaueko 5 euro kobratzea; lau izarrekoetan, 4 euro; hiru izarrekoetan, 2 euro; bi izarrekoetan, 1,5 euro; eta izar batekoetan, euro bat. Zenbateko bera ordaindu beharko dute pentsioetan, aterpetxeetan, landa-etxeetan eta kanpinetan ostatu hartzen dutenek.
Bestalde, turismo-gurutzontzietan hirira iristen direnek 6 euro ordainduko dituzte gau bakoitzeko; erabilera turistikoko etxebizitza oso bat alokatzen dutenek, berriz, gaueko 6,50 euro ordaindu beharko dituzte, Udalak proposatutako gehieneko tasa.
Zure interesekoa izan daiteke
Mondragon Korporazioaren salmentak 11.322 milioi eurora igo dira 2025ean
EAEn langile gehien dituen talde kooperatiboa da (72.761 langile, hain justu), eta 1.346 lanpostu berri sortu ditu.
Confebaskek "herri ituna" eskatu du enpresen lehiakortasuna hobetzeko
EAEko patronalak uko egin dio absentismoaren aurrean "ezikusiarena egiteari" eta aldi baterako osasun-ezintasun egoeran daudenek jasotzen dituzten ordainsariak berrikustea jarri du mahai gainean.
Eusko Jaurlaritzak Vicinayren erosketan parte hartuko du, lurraldean erroturik jarraituko duela bermatzeko
Eusko Jaurlaritzak, beste inbertitzaile batzuekin batera, Sestaon kokatutako itsas erabilerarako kateen euskal fabrikatzailearen erreskatean parte hartuko du. Jaurlaritzak operaziora 7,5 milioi euro inguru bideratzea aurreikusten du.
Bizkaiko gidariek gehienez ere 35 euro ordainduko dituzte hilean lurraldeko bidesarietan
Bidesariaren hileko gastu-muga zehaztuko duen Bidesaria programa eguneratuko du lurraldean ibiltzen direnentzat, 5 euroko murrizketa aplikatuz; Bizkaitik abiatu eta Arabara eta Gipuzkoara doazenek gehienez ere 53 euro gehiago ordainduko dituzte.
ITP Aerok 35 milioi inbertituko ditu Zamudion, hegazkin-motorren eskariari erantzuteko
Euskal konpainia aeronautikoak kualifikazio handiko 150 langile kontratatuko ditu eta Zamudioko lantegia 4.000 metro koadro handituko du. Hedapen hori konpainiak 2030era arte mundu osoan 400 milioi euro bideratuko dituen nazioarteko plan baten barruan kokatzen da.
"Printzipioz" dermatosi nodularraren hedapena "kontrolpean" dagoela azpimarratu du Barredok
Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak gogora ekarri duenez, pasa den martxoan Sardinian azken kasuak atzeman zirenetik ez da kasu gehiagorik atzeman Europar Batasunean. Hala ere, prebentzio neurriak mantentzearen alde hitz egin du.
Iberdrolak % 22 handitu ditu irabaziak ekainera arte, Mexikoko plusbalioek bultzatuta
Argindar enpresak 4.336,4 milioi euro irabazi ditu lehen seihilekoan, iazko aldi berean baino % 22 gehiago. Kapitalaren % 70 baino gehiago merkatu estrategietara bideratu da, hala nola Erresuma Batura, AEBra eta Brasilera.
Ikuskizunetako teknikariek hiru greba egun deitu dituzte EAEko hiru hiriburuetako jaietan
Mobilizazioak abuztuaren 5ean, 14an eta 26an izango dira, eta Gasteizko Txosna Batzordearen, Donostiako Piraten eta Bilboko Konpartsen babesa dute. Sektoreko lan-baldintzak hobetzeko "aurrerapauso falta" salatu nahi dute.
Euskadiko argindar autokontsumoaren egungo potentzia duela bost urtekoa halako 27 da
Vidrala enpresaren planta fotovoltaikoaren inaugurazioan, Industriako sailburuak azpimarratu du autokontsumo horrek erregai fosilekiko mendekotasuna murrizten lagunduko duela.