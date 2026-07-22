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Bilbao gravará con 6,5 euros por persona la estancia en apartamentos turísticos; en hoteles de lujo serán 5 euros

El Ayuntamiento bilbaíno ha aprobado los tributos para el próximo año,  incluyendo la entrada en vigor del Impuesto sobre Estancias Turísticas y congelando las tasas.

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Imagen de Zubizuri, en Bilbao. Foto: EFE
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Agencias | EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado congelar por segundo año los tributos municipales en 2027 y además gravar con 6,5 euros al día la estancia en pisos turísticos, cantidad máxima posible.

El concejal de Hacienda del Consistorio, Carlos Urgoiti, ha comparecido para explicar a los grupos municipales la decisión del equipo de gobierno de mantener la congelación de las tasas por segundo año consecutivo para dejar a las familias una mayor capacidad económica ante el progresivo incremento de los precios.

Las Ordenanzas Fiscales de 2027 incluyen como novedad la entrada en vigor del Impuesto sobre Estancias Turísticas, y Urgoiti ha asegurado la pretensión del Ayuntamiento de implantarlo "con criterios de moderación y equilibrio".

Los tipos de gravamen "se van a situar por encima del mínimo previsto con la finalidad de que quienes disfruten temporalmente de nuestra ciudad contribuyan de forma razonable al sostenimiento de los servicios públicos sin perjudicar la competitividad de Bilbao como destino", ha advertido.

De esa manera, ha planteado aplicar los tipos máximos previstos en la normativa en los casos de los apartamentos turísticos y de las viviendas de uso turístico.

Hoteles de cinco estrellas, cinco euros

Bilbao propone gravar la estancia en hoteles de cinco estrellas con 5 euros por persona y noche; a los de cuatro estrellas, con 4 euros; los de tres estrellas con 2 euros; los de dos estrellas, con 1,5 euros y los de una estrella, con un euro, misma cantidad para quienes se alojen en pensiones, albergues, casas rurales y campings.

Por su parte, quienes lleguen a la Villa en embarcaciones de crucero turístico pagarán 6 euros por noche y quienes escojan alojarse en viviendas de uso turístico que usen íntegramente, deberán abonar 6,50 euros por noche, la cantidad máxima, según ha planteado el Ayuntamiento.

Turismo Euskadi Bilbao Economía

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