Bilbao gravará con 6,5 euros por persona la estancia en apartamentos turísticos; en hoteles de lujo serán 5 euros

El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado congelar por segundo año los tributos municipales en 2027 y además gravar con 6,5 euros al día la estancia en pisos turísticos, cantidad máxima posible.

El concejal de Hacienda del Consistorio, Carlos Urgoiti, ha comparecido para explicar a los grupos municipales la decisión del equipo de gobierno de mantener la congelación de las tasas por segundo año consecutivo para dejar a las familias una mayor capacidad económica ante el progresivo incremento de los precios.

Las Ordenanzas Fiscales de 2027 incluyen como novedad la entrada en vigor del Impuesto sobre Estancias Turísticas, y Urgoiti ha asegurado la pretensión del Ayuntamiento de implantarlo "con criterios de moderación y equilibrio".

Los tipos de gravamen "se van a situar por encima del mínimo previsto con la finalidad de que quienes disfruten temporalmente de nuestra ciudad contribuyan de forma razonable al sostenimiento de los servicios públicos sin perjudicar la competitividad de Bilbao como destino", ha advertido.

De esa manera, ha planteado aplicar los tipos máximos previstos en la normativa en los casos de los apartamentos turísticos y de las viviendas de uso turístico.