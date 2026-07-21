Movilizaciones
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las personas trabajadoras de espectáculos convocan tres días huelga en las fiestas de las tres capitales de la CAV

Las movilizaciones serán los días 5, 14 y 26 de agosto y cuentan con el apoyo de Gasteizko Txosna Batzordea, Donostiako Piratak y Bilboko Konpartsak. Quieren denunciar la “falta de avances” para mejorar las condiciones laborales del sector.
Profesionales del sector de Euskal Herria se han manifestado para denunciar que su situación es insostenible: a consecuencia de la COVID-19, llevan meses sin trabajar.
Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Ikuskizunetako langileek hiru greba egun deitu dituzte EAEko hiru hiriburuetako jaietan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los sindicatos que representan a los trabajadores técnicos de espectáculos han convocado huelgas los días 5, 14 y 26 de agosto, coincidiendo con las fiestas en las tres capitales vascas, y con el apoyo de Gasteizko Txosna Batzordea, Donostiako Piratak y Bilboko Konpartsak.

Según han informado las organizaciones Teknikariok y los sindicatos ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT que negocian el convenio de espectáculos y eventos, los paros se han convocado en protesta por "a la falta de avances" en ese ámbito para mejorar las condiciones laborales del sector.

Los sindicatos han denunciado la "dejadez que mantiene la patronal EUKI" en esa negociación, "que choca frontalmente con la fuerza y unión" que tiene la parte social en este conflicto.

Por ello, han convocado un primer paro el 5 de agosto durante las fiestas de Vitoria-Gasteiz, el segundo el 14 de agosto en la Aste Nagusia de San Sebastián y la tercera huelga será el día 26, en pleno programa festivo de Bilbao.

Han asegurado que su lucha sigue "sumando apoyos" y, en concreto, el respaldo de Bilboko Konpartsak, Donostiako Piratak y Gasteizko Txosna Batzordea, "conocedores de primera mano de la problemática y precariedad del sector".

"Este apoyo demuestra que defender unas fiestas dignas pasa, obligatoriamente, por defender los derechos de sus trabajadores. Porque la cultura no puede ser sinónimo de explotación", han reflexionado.

Además, han advertido de que mantendrán esa lucha "mientras no haya una pizca de sensatez por la parte empresarial y decidan retomar las conversaciones por y para garantizar unas condiciones dignas a la parte trabajadora".

Aste Nagusia Bilbao 2026 Semana Grande Donostia 2026 Fiestas de La Blanca 2026 Huelgas Economía

Te puede interesar

osakidetza quirofano kirofanoa transplante trasplante
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

¿Qué pasará con la huelga tras el acuerdo entre Osakidetza y el Sindicato Médico?

El Sindicato Médico de Euskadi y el resto de sindicatos que conforman el Comité de Huelga estatal anunciaron una huelga de médicos indefinida a partir de septiembre, tras la aprobación del Estatuto Marco general en junio. El acuerdo conseguido ahora con la dirección de Osakidetza mejora varios aspectos de las condiciones laborales de los facultativos pero no responde a todas sus solicitudes.
Cargar más
Publicidad
X