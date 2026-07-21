Los sindicatos que representan a los trabajadores técnicos de espectáculos han convocado huelgas los días 5, 14 y 26 de agosto, coincidiendo con las fiestas en las tres capitales vascas, y con el apoyo de Gasteizko Txosna Batzordea, Donostiako Piratak y Bilboko Konpartsak.

Según han informado las organizaciones Teknikariok y los sindicatos ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT que negocian el convenio de espectáculos y eventos, los paros se han convocado en protesta por "a la falta de avances" en ese ámbito para mejorar las condiciones laborales del sector.

Los sindicatos han denunciado la "dejadez que mantiene la patronal EUKI" en esa negociación, "que choca frontalmente con la fuerza y unión" que tiene la parte social en este conflicto.

Por ello, han convocado un primer paro el 5 de agosto durante las fiestas de Vitoria-Gasteiz, el segundo el 14 de agosto en la Aste Nagusia de San Sebastián y la tercera huelga será el día 26, en pleno programa festivo de Bilbao.

Han asegurado que su lucha sigue "sumando apoyos" y, en concreto, el respaldo de Bilboko Konpartsak, Donostiako Piratak y Gasteizko Txosna Batzordea, "conocedores de primera mano de la problemática y precariedad del sector".

"Este apoyo demuestra que defender unas fiestas dignas pasa, obligatoriamente, por defender los derechos de sus trabajadores. Porque la cultura no puede ser sinónimo de explotación", han reflexionado.

Además, han advertido de que mantendrán esa lucha "mientras no haya una pizca de sensatez por la parte empresarial y decidan retomar las conversaciones por y para garantizar unas condiciones dignas a la parte trabajadora".