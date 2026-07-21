Conflicto laboral
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El SME podría sumarse a la huelga estatal indefinida en septiembre, a pesar del acuerdo con Osakidetza

Explican que con el acuerdo firmado el lunes se han saldado algunas reivindicaciones de los médicos respecto a Osakidetza, pero se mantiene el desacuerdo con el Ministerio respecto al Estatuto Marco y, por consiguiente, también la opción de la huelga.
GRAFCAV7646. BILBAO, 12/12/2025.- Un momento de la concentración ante el ambulatorio de Basurto , en Bilbao convocada por el Sindicato Médico de Euskadi en el cuarto día de huelga del colectivo. EFE/Luis Tejido
Una protesta del SEM. EFE
Euskaraz irakurri: Estatuko greba mugagabearekin bat egin lezake SMEk irailean, Osakidetzarekin akordioa lortu arren
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Agencias | EITB

Última actualización

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha advertido de que si se convoca huelga indefinida de facultativos a partir de septiembre por el rechazo al Estatuto Marco en toda España, también la secundarán en Euskadi, a pesar del acuerdo que ayer alcanzó esa organización con Osakidetza.

Osakidetza y el SME firmaron este lunes un acuerdo para mejorar las condiciones laborales solo para el personal médico, lo que provocó el plante del resto de sindicatos en la Mesa Sectorial del sistema sanitario vasco.

En Radio Euskadi, la secretaria general del SME, Mabel Arciniega, ha expresado su "decepción" por la reacción "lamentable" del resto de organizaciones al acuerdo que implicará "mejoras" en el sistema de libranza y la revisión de la retribución de los médicos, que hasta ahora hacen, ha denunciado, "1000 horas anuales de trabajo más" que el resto de profesionales de Osakidetza.

Ha rechazado que ese acuerdo haya sido fruto de "una negociación secreta" ya que, según Arciniega, el SME ha ido explicando los avances de ese diálogo con el Gobierno Vasco y finalmente el preacuerdo se ha llevado a la Mesa Sectorial de Osakidetza.

Ese pacto ha sido fruto de la vía propia de negociación que se ha llevado a cabo en Euskadi ante los desacuerdos con el Ministerio de Sanidad por el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco. De esa manera, se han saldado algunas reivindicaciones de los médicos respecto a Osakidetza, pero se mantiene el desacuerdo respecto al Estatuto Marco, ha constatado.

Según ha explicado, el SME pertenece al comité nacional de huelga donde tiene poco peso respecto al otras grandes organizaciones, por lo que, si en ese ámbito se vota y se aprueba por mayoría el mantenimiento de la huelga indefinida a partir de septiembre en toda España, también la convocarán en Euskadi.

"Nos debemos a ese comité", ha sentenciado.

Personal médico Sindicatos Osakidetza Economía

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