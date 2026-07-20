La Mesa Industrial de Aiaraldea presenta las conclusiones de un proceso de reflexión que ha durado 9 meses
Tras varios cierres y crisis empresariales en Aiaraldea, instituciones, junto con agentes políticos, económicos y sociales pusieron en marcha a finales de 2025 una mesa industrial para diseñar el futuro de la comarca.
Concluida la primera fase de reflexión de la Mesa por el Desarrollo Industrial de Aiaraldea, los participantes han celebrado la última reunión este lunes en Laudio-LLodio, donde han coincidido en que la comarca ha perdido impulso industrial, pero conserva "capacidades, conocimiento y ventajas competitivas suficientes" para construir una nueva etapa de crecimiento.
Según ha destacado la Diputación alavesa, el proceso ha permitido consensuar una serie de conclusiones que servirán como "punto de partida" para seguir profundizando en los retos de la industria de Aiaraldea y construir una visión compartida de futuro.
Las conclusiones apuntan a la necesidad de aprovechar el conocimiento industrial existente y avanzar hacia una mayor diversificación que permita incorporar nuevas actividades y sectores de futuro.
El informe acordado plantea una innovación más vinculada a las necesidades reales de las empresas y con una mayor participación de las pymes. Propone reforzar la colaboración entre grandes compañías, pequeñas y medianas empresas, centros tecnológicos y centros de formación.
La digitalización, la incorporación de la inteligencia artificial a la gestión y los procesos productivos y la búsqueda de nuevas soluciones en materia de descarbonización, eficiencia energética y economía circular aparecen entre los principales retos.
La Mesa sitúa también el talento entre los principales desafíos para el futuro industrial de Aiaraldea. El envejecimiento de las plantillas y la necesidad de gestionar el relevo generacional coinciden con una "creciente dificultad" para incorporar perfiles técnicos y personas con competencias vinculadas a los nuevos procesos digitales y tecnológicos.
Las conclusiones plantean reforzar la colaboración entre empresas y centros de Formación Profesional y universidades, adaptar la formación a las necesidades actuales y futuras de la industria y desarrollar nuevos formatos más flexibles de aprendizaje.
El diagnóstico compartido constata además que la oferta de suelo disponible es "escasa y fragmentada" y existen espacios industriales en desuso que no reúnen actualmente las condiciones necesarias para acoger nuevas actividades.
La Mesa considera necesario avanzar hacia nuevos mecanismos de gestión con una perspectiva comarcal, priorizando la recuperación de suelos y espacios industriales existentes y analizando las necesidades de nuevos desarrollos.
Escenario complejo de relaciones laborales
Asimismo, reconoce la existencia de un escenario complejo de relaciones laborales y una creciente desconfianza y alejamiento entre empresas y sindicatos.
Frente a ello, plantea avanzar hacia un modelo de diálogo permanente basado en la negociación real, la confianza, la transparencia y la participación de las plantillas.
Entre las iniciativas identificadas durante el proceso figuran la creación de un Pacto Social por la industria, una estructura de desarrollo industrial comarcal, la consolidación de la Mesa como espacio permanente de encuentro y una estrategia específica de comunicación sobre la industria de Aiaraldea.
Estas propuestas deberán ser analizadas y concretadas de forma colaborativa durante las próximas fases de trabajo. El informe las define como guías sobre las que seguir profundizando y cuya viabilidad y modelo de desarrollo deben todavía evaluarse.
CC.OO. da el visto bueno al documento de conclusiones pero no supone un "cheque en blanco"
El primer sindicado en pronunciarse, CC.OO. de Euskadi, ha dado el visto bueno al documento de conclusiones, pero para el sindicato, la reunión de hoy "no supone el fin del debate, sino el inicio de un proceso de mejora de la situación industrial en Aiaraldea".
En un comunicado, el sindicado ha enmarcado el apoyo a esta Mesa en su apuesta por "utilizar todos los espacios posibles para influir en las condiciones sociolaborales de la clase trabajadora y mejorar sus condiciones de vida".
CC.OO. ha manifestado que el apoyo a este documento no supone un "cheque en blanco" para avalar todas las medidas que puedan plantearse en el futuro, ya que defenderá que todas ellas estén enfocadas en lograr una transformación "justa" en la comarca, en la que trabajadores y ciudadanía de Aiaraldea pueden ver mejorar su situación "sin ser los paganos de las medidas que se adopten".
Elkarrekin no suscribe las conclusiones de la Mesa pero continuará en el foro
Elkarrekin no ha suscrito el informe de conclusiones de la Mesa por el Desarrollo Industrial de Aiaraldea "al considerar que el documento no valora en su justa medida a la clase obrera de la comarca y tampoco trata de forma adecuada el concepto de uso de suelo industrial", pero continuarán en la Mesa "por responsabilidad con la comarca y su ciudadanía", "para defender los derechos de la clase obrera y seguir trabajando en pro del futuro de la zona".
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