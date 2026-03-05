El Parlamento Vasco acuerda impulsar el futuro de Tubos Reunidos y defender el empleo en Aiaraldea
El Parlamento Vasco ha unido a PNV, PSE y EH Bildu en torno a la defensa del empleo y el futuro de Tubos Reunidos, empresa que ha presentado un ERE que afectaría a 301 trabajadores en Amurrio y Trapagaran. Los tres grupos han aprobado una enmienda conjunta que insta al Gobierno Vasco a apoyar la continuidad de la empresa con un proyecto industrial serio, sólido y viable y a trabajar para mantener el mayor número posible de puestos de trabajo en Aiaraldea.
La iniciativa parlamentaria pide además la participación de instituciones públicas, empresa, sindicatos y acreedores, y que se siga impulsando el Plan Estratégico comarcal de Aiaraldea hasta 2030. También reclama al Ejecutivo que defienda la industria siderúrgica vasca en la Unión Europea y promueva medidas para reducir los costes de la industria electro-intensiva.
Durante el debate, Ander Goikoetxea (EH Bildu) ha subrayado que Aiaraldea ha perdido un 20 % de su riqueza en los últimos años y defendió que la prioridad política sea proteger los empleos. Jorge Juez (PSE) ha insistido en que la solución debe llegar de la mano de todos los sectores implicados, mientras Markel Olano (PNV) reclamó unidad para garantizar la viabilidad de Tubos Reunidos.
PP y Vox han votado en contra de la enmienda, y Sumar se ha abstenido, señalando la falta de medidas concretas y criticando que no se exige a la empresa que retire el ERE. El alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo (PNV), ha valorado el respaldo del Parlamento y ha pedido buscar un socio industrial inversor, rebajar aranceles y costes energéticos, y dejar de lado los partidismos para garantizar el futuro de la empresa.
