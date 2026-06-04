ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA
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Igor Arroyo: "Todos deben tener la oportunidad de aprender euskera, pero para estabilizarse en el servicio público es necesario el conocimiento del euskera"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Igor Arroyo: "Denek izan behar dute euskara ikasteko aukera, baina zerbitzu publikoan egonkortzeko beharrezkoa da euskararen ezagutza"
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EITB

Última actualización

El coordinador general de LAB ha criticado a CC.OO. por su actitud hacia el euskera. Destaca que el sindicato, a su juicio, ha cometido "un gran error", no sólo porque aleja a CC.OO de ELA y LAB, sino porque lo aleja de los "trabajadores vascos". 

Sindicato LAB Euskera Economía

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