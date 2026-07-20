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Basauri impulsará 362 viviendas hasta 2029 tras su declaración como zona tensionada

El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento presentan el plan de choque para limitar los precios del alquiler y movilizar el parque residencial vacío.
GRAFCAV6666. BILBAO, 20/07/2026.-El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, (d) y el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, (i) participan este lunes en el acto de declaración del municipio como zona tensionada. EFE/Luis Tejido
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, este lunes en el acto de declaración del municipio como zona tensionada. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Basaurik 362 etxebizitza sustatuko ditu 2029ra arte, Jaurlaritzak zonalde tentsionatu izendatu ondotik
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EITB

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Basauri impulsará durante los próximos tres años la construcción de 362 nuevas viviendas —el 73 % de ellas protegidas— y 42 apartamentos dotacionales. Esta medida responde al plan de acción que acompañará de forma inmediata a su declaración oficial como Zona de Mercado Residencial Tensionado, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 31 de julio tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, han desvelado esta mañana los detalles de una estrategia conjunta que busca proteger a la demanda, limitar los precios de los arrendamientos y aumentar la oferta pública. El diseño de este planeamiento trasciende el año 2029, ya que las instituciones contemplan suelo edificable para activar otras 1114 viviendas y 20 alojamientos dotacionales más a largo plazo, hasta alcanzar un horizonte total de 1476 pisos y 62 alojamientos.

En este sentido, el consejero Denis Itxaso ha querido dejar claro el sentido social de la medida: "La declaración de Basauri no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para actuar allí donde el mercado está expulsando a quienes quieren desarrollar su proyecto de vida. El objetivo es claro: proteger a la demanda mientras aumentamos la oferta de vivienda".

Por su parte, el alcalde de la localidad, Asier Iragorri, ha valorado el impacto directo que tendrá en los vecinos: "Gracias a la declaración como zona tensionada se podrán limitar los precios de los alquileres y favorecer el acceso de las y los basauritarras a una vivienda de alquiler más asequible. Es un hito más dentro de la batería de medidas para dar respuesta a una de las principales necesidades de la ciudadanía".

Azbarren y La Basconia, los motores del crecimiento

Dentro de este desarrollo integral, el plan de vivienda en Basauri prioriza el ámbito de Azbarren, donde se proyectan un total de 416 viviendas protegidas y 24 dotacionales (arrancando una primera fase de 242 pisos antes de 2029). Asimismo, a largo plazo destaca el área de Basconia Noreste, donde la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) prevé promover 392 viviendas destinadas mayoritariamente al alquiler asequible, convirtiéndose en uno de los principales proyectos públicos de Euskadi. 

Además de la obra nueva, el plan busca movilizar las 1924 viviendas no principales que existen en el municipio. Para ello, se combinarán los incentivos con la presión fiscal: se mantendrán las bonificaciones del 99 % en el IBI para quienes cedan sus pisos a programas como Bizigune o ASAP, mientras que se penalizará a los inmuebles desocupados de forma permanente con un recargo del 150 % en el IBI. 

De forma complementaria, el municipio seguirá impulsando la conversión de locales comerciales en viviendas (con 113 autorizaciones desde 2021) y aprovechará la declaración de zona tensionada para ampliar los límites de renta y los umbrales de ingresos del programa Gaztelagun, facilitando el acceso a las ayudas de alquiler a los jóvenes de la localidad.

Con esta firma, Basauri se convierte en el decioctavo municipio vasco —el cuarto de Bizkaia junto a Bilbao, Barakaldo y Galdakao— en aplicar esta regulación, elevando al 55 % el porcentaje de la población autonómica que ya reside bajo un mercado protegido.

El Gobierno Vasco declara el municipio de Basauri (Bizkaia) como "zona tensionada"
Basauri Bizkaia Vivienda Comunidad Autonóma Vasca Denis Itxaso Economía

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