Basauri impulsará 362 viviendas hasta 2029 tras su declaración como zona tensionada

Basauri impulsará durante los próximos tres años la construcción de 362 nuevas viviendas —el 73 % de ellas protegidas— y 42 apartamentos dotacionales. Esta medida responde al plan de acción que acompañará de forma inmediata a su declaración oficial como Zona de Mercado Residencial Tensionado, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 31 de julio tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, han desvelado esta mañana los detalles de una estrategia conjunta que busca proteger a la demanda, limitar los precios de los arrendamientos y aumentar la oferta pública. El diseño de este planeamiento trasciende el año 2029, ya que las instituciones contemplan suelo edificable para activar otras 1114 viviendas y 20 alojamientos dotacionales más a largo plazo, hasta alcanzar un horizonte total de 1476 pisos y 62 alojamientos.

En este sentido, el consejero Denis Itxaso ha querido dejar claro el sentido social de la medida: "La declaración de Basauri no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para actuar allí donde el mercado está expulsando a quienes quieren desarrollar su proyecto de vida. El objetivo es claro: proteger a la demanda mientras aumentamos la oferta de vivienda".

Por su parte, el alcalde de la localidad, Asier Iragorri, ha valorado el impacto directo que tendrá en los vecinos: "Gracias a la declaración como zona tensionada se podrán limitar los precios de los alquileres y favorecer el acceso de las y los basauritarras a una vivienda de alquiler más asequible. Es un hito más dentro de la batería de medidas para dar respuesta a una de las principales necesidades de la ciudadanía".