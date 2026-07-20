El calor se intensifica en el inicio de la semana, con máximas de hasta 35 ºC en el valle del Ebro

La semana comienza con un tiempo plenamente veraniego en Euskal Herria, marcado por el predominio del sol, la estabilidad y un ascenso progresivo de las temperaturas. El ambiente será más caluroso en el valle del Ebro, donde los termómetros podrán superar los 35 ºC a partir del miércoles.

Ambiente veraniego este lunes

Hoy, lunes, continuará el ambiente plenamente veraniego, según el pronóstico de Euskalmet. A primeras horas podrán formarse algunas nieblas y nubes bajas, pero desaparecerán rápidamente y el resto de la jornada transcurrirá con cielos poco nubosos o despejados.

El viento será flojo y variable durante la mañana; por la tarde se fijará del norte y ganará algo de intensidad. Las temperaturas máximas volverán a superar los 30 ºC en muchos puntos del interior, mientras que en la costa se mantendrán más suaves. El calor será más acusado en el valle del Ebro.

El martes, sin nubosidad

Jornada veraniega para el martes. El día será soleado, sin apenas nubosidad. El viento será suave y variable por la mañana y del norte por la tarde, algo más intenso. Las temperaturas máximas rondarán los 30 ºC en el interior y serán algo más suaves en la costa. En el valle del Ebro las máximas se acercarán a los 35 ºC.

El miércoles, subida de las máximas

El miércoles volveremos a tener una jornada veraniega. El sol será el protagonista y apenas se verán algunas nubes. El viento será flojo y variable por la mañana, pero durante la tarde girará a componente norte y soplará con algo más de intensidad. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, superando de nuevo los 30 ºC en el interior y con valores algo más bajos en la costa. El calor será más intenso en el valle del Ebro, donde los termómetros podrían superar los 35 ºC.