El calor se intensifica en el inicio de la semana, con máximas de hasta 35 ºC en el valle del Ebro
La semana comienza con un tiempo plenamente veraniego en Euskal Herria, marcado por el predominio del sol, la estabilidad y un ascenso progresivo de las temperaturas. El ambiente será más caluroso en el valle del Ebro, donde los termómetros podrán superar los 35 ºC a partir del miércoles.
Ambiente veraniego este lunes
Hoy, lunes, continuará el ambiente plenamente veraniego, según el pronóstico de Euskalmet. A primeras horas podrán formarse algunas nieblas y nubes bajas, pero desaparecerán rápidamente y el resto de la jornada transcurrirá con cielos poco nubosos o despejados.
El viento será flojo y variable durante la mañana; por la tarde se fijará del norte y ganará algo de intensidad. Las temperaturas máximas volverán a superar los 30 ºC en muchos puntos del interior, mientras que en la costa se mantendrán más suaves. El calor será más acusado en el valle del Ebro.
El martes, sin nubosidad
Jornada veraniega para el martes. El día será soleado, sin apenas nubosidad. El viento será suave y variable por la mañana y del norte por la tarde, algo más intenso. Las temperaturas máximas rondarán los 30 ºC en el interior y serán algo más suaves en la costa. En el valle del Ebro las máximas se acercarán a los 35 ºC.
El miércoles, subida de las máximas
El miércoles volveremos a tener una jornada veraniega. El sol será el protagonista y apenas se verán algunas nubes. El viento será flojo y variable por la mañana, pero durante la tarde girará a componente norte y soplará con algo más de intensidad. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, superando de nuevo los 30 ºC en el interior y con valores algo más bajos en la costa. El calor será más intenso en el valle del Ebro, donde los termómetros podrían superar los 35 ºC.
Te puede interesar
A partir de este domingo, ambiente más soleado en Euskal Herria
Las temperaturas han dado una tregua durante las últimas jornadas, pero este domingo suben ligeramente y el sol volverá a brillar.
Las temperaturas darán un respiro este fin de semana en Euskal Herria
Las temperaturas mínimas se registrarán este viernes y sábado en Vitoria-Gasteiz, donde descenderán hasta los 16 ºC. Laguardia y Pamplona, por el contrario, alcanzarán los valores más elevados, con hasta 32 ºC el domingo.
¿Preparado para el eclipse del 12 de agosto? ¡Sigue estos consejos!
Los astrofísicos de la Agencia Espacial Europea han dado recomendaciones para ver de forma segura el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Utilizar gafas homologadas (no de sol), retirarlas solo cuando el eclipse sea total y colocar un filtro si se graba con el móvil, entre otras cosas.
El martes y miércoles vienen con varios avisos meteorológicos por calor en gran parte de Euskal Herria
El martes será el día más caluroso e Iparralde y el centro y sur de Navarra estarán bajo aviso naranja y bajo aviso amarillo en la CAV. En la zona de transición y el eje alavés del Ebro se prolonga el aviso amarillo hasta el miércoles.
Comienzo de semana con descenso de temperatura
Sin embargo, aún se esperan temperaturas cálidas, con máximas cercanas a los 30 ºC en la costa y valores más elevados en el interior, mientras que las mínimas se mantendrán templadas.
Empieza a cambiar el tiempo: los termometros bajan de golpe 10 grados
El aumento de la nubosidad ha venido acompañado del fuerte viento, que ha dejado imágenes como estas en las últimas horas. Las temperaturas han bajado hasta 10 grados en varios puntos, y algunas playas se han vaciado de forma repentina.
Noche tórrida con temperaturas superiores a 25ºC
A partir de la tarde las temperaturas bajarán de forma notable gracias al fuerte viento del oeste-noroeste. También se esperan chubascos tormentosos, sobre todo en el oeste.
Temperaturas agradables antes de un fin de semana que volverá a rozar los 40 grados
En la costa, las máximas se mantendrán por debajo de los 30 grados hasta el viernes, pero el sábado aumentarán de manera notable.
Temperaturas agradables en la costa, en torno a los 25 º, y calor intenso en el interior, con más de 35º
El ambiente continuará siendo cálido y bochornoso, al menos hasta el viernes.