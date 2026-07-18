A partir de este domingo, ambiente más soleado en Euskal Herria

A partir de este domingo, el tiempo en Euskal Herria estará marcado por un ambiente más estable y soleado. Tras varios días con temperaturas más suaves y un descenso térmico generalizado, especialmente perceptible durante las noches, el verano volverá a ganar protagonismo.

El domingo recuperaremos un ambiente más soleado y las temperaturas máximas subirán un poco. A primeras horas todavía podrán formarse algunas nieblas y nubes bajas, aunque desaparecerán durante la mañana y el resto del día transcurrirá con amplios claros. El viento soplará flojo y variable por la mañana; durante la tarde se fijará del norte y dejará algunas rachas intensas, favoreciendo un ambiente algo más fresco en la costa. Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 ºC en muchos puntos del interior, mientras que en el litoral serán algunos grados más bajas.

Ambiente veraniego para el lunes, sobre todo en el interior. Durante las primeras horas se formarán nieblas y nubes bajas, que darán paso a un día soleado. El viento será variable y flojo por la mañana, levantándose del norte por la tarde, con algo más de intensidad. Las temperaturas máximas superarán los 30 ºC en el interior.

La tendencia para las jornadas posteriores apunta a cielos soleados con temperaturas que se mantienen estables o que podrían subir ligeramente.