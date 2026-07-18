A partir de este domingo, ambiente más soleado en Euskal Herria
A partir de este domingo, el tiempo en Euskal Herria estará marcado por un ambiente más estable y soleado. Tras varios días con temperaturas más suaves y un descenso térmico generalizado, especialmente perceptible durante las noches, el verano volverá a ganar protagonismo.
El domingo recuperaremos un ambiente más soleado y las temperaturas máximas subirán un poco. A primeras horas todavía podrán formarse algunas nieblas y nubes bajas, aunque desaparecerán durante la mañana y el resto del día transcurrirá con amplios claros. El viento soplará flojo y variable por la mañana; durante la tarde se fijará del norte y dejará algunas rachas intensas, favoreciendo un ambiente algo más fresco en la costa. Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 ºC en muchos puntos del interior, mientras que en el litoral serán algunos grados más bajas.
Ambiente veraniego para el lunes, sobre todo en el interior. Durante las primeras horas se formarán nieblas y nubes bajas, que darán paso a un día soleado. El viento será variable y flojo por la mañana, levantándose del norte por la tarde, con algo más de intensidad. Las temperaturas máximas superarán los 30 ºC en el interior.
La tendencia para las jornadas posteriores apunta a cielos soleados con temperaturas que se mantienen estables o que podrían subir ligeramente.
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Las temperaturas darán un respiro este fin de semana en Euskal Herria
Las temperaturas mínimas se registrarán este viernes y sábado en Vitoria-Gasteiz, donde descenderán hasta los 16 ºC. Laguardia y Pamplona, por el contrario, alcanzarán los valores más elevados, con hasta 32 ºC el domingo.
¿Preparado para el eclipse del 12 de agosto? ¡Sigue estos consejos!
Los astrofísicos de la Agencia Espacial Europea han dado recomendaciones para ver de forma segura el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Utilizar gafas homologadas (no de sol), retirarlas solo cuando el eclipse sea total y colocar un filtro si se graba con el móvil, entre otras cosas.
El martes y miércoles vienen con varios avisos meteorológicos por calor en gran parte de Euskal Herria
El martes será el día más caluroso e Iparralde y el centro y sur de Navarra estarán bajo aviso naranja y bajo aviso amarillo en la CAV. En la zona de transición y el eje alavés del Ebro se prolonga el aviso amarillo hasta el miércoles.
Comienzo de semana con descenso de temperatura
Sin embargo, aún se esperan temperaturas cálidas, con máximas cercanas a los 30 ºC en la costa y valores más elevados en el interior, mientras que las mínimas se mantendrán templadas.
Empieza a cambiar el tiempo: los termometros bajan de golpe 10 grados
El aumento de la nubosidad ha venido acompañado del fuerte viento, que ha dejado imágenes como estas en las últimas horas. Las temperaturas han bajado hasta 10 grados en varios puntos, y algunas playas se han vaciado de forma repentina.
Noche tórrida con temperaturas superiores a 25ºC
A partir de la tarde las temperaturas bajarán de forma notable gracias al fuerte viento del oeste-noroeste. También se esperan chubascos tormentosos, sobre todo en el oeste.
Temperaturas agradables antes de un fin de semana que volverá a rozar los 40 grados
En la costa, las máximas se mantendrán por debajo de los 30 grados hasta el viernes, pero el sábado aumentarán de manera notable.
Temperaturas agradables en la costa, en torno a los 25 º, y calor intenso en el interior, con más de 35º
El ambiente continuará siendo cálido y bochornoso, al menos hasta el viernes.
Bajan las temperaturas, aunque se mantiene el aviso amarillo hasta el jueves
Los termómetros continuarán subiendo hasta los 37 ºC en el Valle del Ebro. En el resto, las máximas oscilarán entre los 26 ºC de la costa y los 35 ºC de la zona de transición. El cielo estará mayormente soleado con algunas nubes dispersas.