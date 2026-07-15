Eclipse solar total
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¿Preparado para el eclipse del 12 de agosto? ¡Sigue estos consejos!

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Eguzki Eklipsea gomendioak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Prest abuztuaren 12ko eklipserako? Jarraitu aholku hauek!
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EITB

Última actualización

Los astrofísicos de la Agencia Espacial Europea han dado recomendaciones para ver de forma segura el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Utilizar gafas homologadas (no de sol), retirarlas solo cuando el eclipse sea total y colocar un filtro si se graba con el móvil, entre otras cosas.

Eclipses solares Eguraldia

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