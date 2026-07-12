Noche tórrida con temperaturas superiores a 25ºC
A partir de la tarde las temperaturas bajarán de forma notable gracias al fuerte viento del oeste-noroeste. También se esperan chubascos tormentosos, sobre todo en el oeste.
El calor de ayer no ha cesado durante la noche, y especialmente en el interior, donde la noche ha sido bochornosa, la mañana ha comenzado muy calurosa en muchos lugares.
Así, a medianoche las temperaturas superaban los 20 ºC en las capitales y en Vitoria-Gasteiz el termómetro superaba los 25 ºC, y casi los 27 ºC en Jaizkibel.
Las temperaturas han subido aún más con el paso de las horas, y a las 6:00 horas se situaban por encima de los 31 ºC en Zarautz, los 28 ºC en Aretxabaleta y los 29,8 ºC en Igorre, entre otras zonas, por el viento sur.
Las máximas seguirán siendo muy altas hoy, superando la barrera de los 35 ºC en muchos puntos. A partir del mediodía, sin embargo, la entrada de viento del oeste-noroeste en la costa, con rachas fuertes, bajará de forma notable la temperatura. Ese viento se notará también en el interior durante la tarde, aliviando el calor. En el cielo predominarán los intervalos de nubes medias y altas, y por la mañana se puede producir algún chubasco disperso. A partir de la tarde la inestabilidad aumentará, con posibles chubascos tormentosos, que serán más probables en la mitad occidental; podrían venir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento.
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