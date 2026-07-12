El calor de ayer no ha cesado durante la noche, y especialmente en el interior, donde la noche ha sido bochornosa, la mañana ha comenzado muy calurosa en muchos lugares.

Así, a medianoche las temperaturas superaban los 20 ºC en las capitales y en Vitoria-Gasteiz el termómetro superaba los 25 ºC, y casi los 27 ºC en Jaizkibel.