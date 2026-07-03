Fin de semana veraniego en Euskal Herria, con temperaturas por encima de los 35 grados el domingo
El tiempo mejorará de manera gradual a lo largo del fin de semana. El viernes seguirá marcado por las nubes, mientras que desde el sábado se consolidará un ambiente plenamente veraniego. El calor ganará intensidad el domingo, cuando los termómetros alcanzarán los 35 grados en el interior.
La nubosidad será la protagonista durante la mañana de este viernes, especialmente en la mitad norte, donde las nubes bajas podrán dejar alguna lluvia dispersa. Con el paso de las horas el cielo tenderá a abrirse, aunque en la vertiente cantábrica persistirán algunos intervalos nubosos.
En el sur de Álava y en el centro y sur de Navarra el ambiente será más soleado. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, mientras que el viento soplará del noroeste durante la mañana y girará a norte por la tarde.
El sábado, alrededor de 30 grados
El sábado llegará un cambio de tiempo más evidente. Tras las nieblas y algunas nubes bajas de primeras horas, el cielo quedará prácticamente despejado durante el resto de la jornada.
El ambiente será plenamente soleado y las temperaturas subirán de forma generalizada, con máximas de 26 a 27 grados en la costa y cercanas a los 30 grados en el interior. El viento será flojo y se fijará del nordeste a lo largo de la mañana.
La estabilidad continuará el domingo, con cielos despejados y solo algunas nieblas matinales. El viento, flojo y variable al inicio, volverá a imponerse del nordeste durante la mañana. El ascenso térmico tendrá continuidad y dejará un ambiente más caluroso, con máximas próximas a los 35 grados en el centro y sur, mientras que en la costa los termómetros se acercarán a los 30 grados.
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