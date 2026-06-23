La ola de calor sigue dejando registros inéditos en Euskal Herria. Según los datos de Euskalmet, numerosas estaciones meteorológicas han batido récords de temperaturas máximas y mínimas para un mes de junio, en algunos casos con valores nunca antes registrados en sus series históricas.

El dato más elevado se ha registrado en Elorrio (Bizkaia), donde los termómetros alcanzaron los 41,5 grados, superando el anterior récord de junio, situado en 40,8 grados y registrado en 2022. También se han batido récords de máximas en Ordizia (Gipuzkoa), con 40,3 grados; Zegama (Gipuzkoa), con 38,1 grados; Berastegi (Gipuzkoa), con 37,9 grados, y Sarria (Álava), con 37,6 grados.

La noche tampoco ha dado tregua. En Ordizia se ha registrado una temperatura mínima de 26,4 grados, por encima del anterior récord de junio, que era de 22,5 grados y databa del año 2000. También se han alcanzado nuevas marcas en Oiz (Bizkaia), con 25,8 grados; Agauntza, en Ataun (Gipuzkoa), con 25,4 grados; Agurain (Álava), con 24,8 grados, y Lasarte-Oria (Gipuzkoa), con 22,8 grados.