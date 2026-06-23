ALARMA ROJA
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La ola de calor bate récords de junio con 41,5 ºC en Elorrio y mínimas de 26,4 ºC en Ordizia

La alarma roja por calor se mantiene este martes y continuará el miércoles, la jornada que se prevé más extrema de este episodio. Euskalmet ha confirmado nuevos récords de temperaturas máximas y mínimas para un mes de junio en numerosas estaciones, mientras Osakidetza atendió a 22 personas por problemas relacionados con las altas temperaturas.
SAN SEBASTIÁN, 22/06/2026.- Vista este lunes de la playa de La Concha de San Sebastián. Los cielos en Euskadi se presentan hoy poco nubosos o despejados y con posibilidad de algún chubasco disperso tormentoso en el sur, en una nueva jornada de calor sofocante que volverá a dejar máximas de entre 35 y 40 grados en los tres territorios. EFE/ Javier Etxezarreta
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Beroaldiak markak hautsi ditu ekainean Euskadin: 41,5 ºC Elorrion eta 26,4 ºC minimoak Ordizian
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EITB

Última actualización

La ola de calor sigue dejando registros inéditos en Euskal Herria. Según los datos de Euskalmet, numerosas estaciones meteorológicas han batido récords de temperaturas máximas y mínimas para un mes de junio, en algunos casos con valores nunca antes registrados en sus series históricas.

El dato más elevado se ha registrado en Elorrio (Bizkaia), donde los termómetros alcanzaron los 41,5 grados, superando el anterior récord de junio, situado en 40,8 grados y registrado en 2022. También se han batido récords de máximas en Ordizia (Gipuzkoa), con 40,3 grados; Zegama (Gipuzkoa), con 38,1 grados; Berastegi (Gipuzkoa), con 37,9 grados, y Sarria (Álava), con 37,6 grados.

La noche tampoco ha dado tregua. En Ordizia se ha registrado una temperatura mínima de 26,4 grados, por encima del anterior récord de junio, que era de 22,5 grados y databa del año 2000. También se han alcanzado nuevas marcas en Oiz (Bizkaia), con 25,8 grados; Agauntza, en Ataun (Gipuzkoa), con 25,4 grados; Agurain (Álava), con 24,8 grados, y Lasarte-Oria (Gipuzkoa), con 22,8 grados.

La alerta roja continuará hasta el miércoles

El Departamento de Seguridad mantiene activada la alerta roja por temperaturas extremas y las previsiones apuntan a que este martes volverán a superarse los 40 grados en varios puntos de Euskal Herria.

Además, los servicios meteorológicos prevén que el miércoles sea la jornada más calurosa de este episodio. A partir del jueves se espera un descenso de las temperaturas y una situación algo más llevadera, aunque los valores seguirán siendo altos para la época.

Osakidetza atiende a 22 personas por el calor

Las altas temperaturas ya están teniendo efectos en la salud de la población. Osakidetza atendió este lunes a 22 personas de entre 15 y 88 años por incidencias relacionadas con el calor.

Todos los casos fueron leves, aunque ocho personas tuvieron que ser trasladadas en ambulancia a centros sanitarios.

Las autoridades insisten en la necesidad de hidratarse con frecuencia, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a las personas mayores, menores y colectivos vulnerables.

Cierre anticipado en las Haur Eskolak y suspensión de hogueras

Entre las medidas adoptadas para hacer frente al calor extremo, el Consorcio de Haur Eskolak ha decidido adelantar el cierre de sus centros. Desde este lunes, las familias deben recoger a los niños y niñas antes de las 13:00 horas y la medida permanecerá vigente mientras continúe este episodio.

Por otra parte, el Gobierno de Navarra ha recomendado no encender hogueras de San Juan en todo el territorio. En la Comunidad Autónoma Vasca no existe una instrucción general y son los ayuntamientos quienes están tomando decisiones.

Municipios como Pamplona, Barakaldo, Berango, Sopela, Urretxu, Zumarraga, Gernika y Muxika han optado por suspender las hogueras previstas para estas fechas.

Temperaturas de esta mañana

Ordizia Hogueras de San Juan Elorrio Eguraldia Olas de calor

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