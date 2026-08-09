El calor dará un respiro este domingo en buena parte de Hego Euskal Herria. Tanto Euskalmet como AEMET prevén un descenso de las temperaturas, aunque la jornada estará marcada por la nubosidad y la posibilidad de chubascos y tormentas, especialmente en Navarra.

Domingo con menos calor y cielos nubosos

En Euskadi, Euskalmet anuncia una jornada nubosa, con temperaturas en descenso y viento flojo. La bajada será más apreciable después de las altas temperaturas registradas durante los últimos días. AEMET sitúa las máximas en torno a los 30 °C en Bilbao, 27 °C en Donostia y 33 °C en Vitoria-Gasteiz.

En Navarra, el descenso térmico irá acompañado de una mayor inestabilidad. AEMET prevé chubascos y tormentas que pueden ser fuertes, e incluso localmente muy fuertes, con posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes. El aviso meteorológico contempla temperaturas máximas de hasta 36 °C.

En Pamplona, la previsión apunta a una máxima de 37 °C, con intervalos nubosos y tormentas durante la tarde y lluvia durante la tarde-noche. La probabilidad de precipitación alcanza el 100 % entre las 12:00 y las 18:00 y el 70 % entre las 18:00 y las 24:00.

El lunes mejora el tiempo

La situación tenderá a estabilizarse a partir del lunes. En Euskadi se esperan cielos parcialmente nubosos, temperaturas sin grandes cambios y viento flojo. Para el martes, Euskalmet prevé cielos despejados y un nuevo ascenso de las temperaturas.

En Navarra, AEMET prevé para el lunes cielos despejados durante la primera mitad del día y nubosidad por la tarde, con una bajada de las temperaturas hasta una máxima de 35 °C en Pamplona. El martes volverán a subir, con una máxima prevista de 38 °C en la capital navarra.

El calor volverá a ganar protagonismo durante los días siguientes.