Domingo de tormentas y descenso de las temperaturas en Hego Euskal Herria
El calor dará un respiro este domingo en buena parte de Hego Euskal Herria. Tanto Euskalmet como AEMET prevén un descenso de las temperaturas, aunque la jornada estará marcada por la nubosidad y la posibilidad de chubascos y tormentas, especialmente en Navarra.
Domingo con menos calor y cielos nubosos
En Euskadi, Euskalmet anuncia una jornada nubosa, con temperaturas en descenso y viento flojo. La bajada será más apreciable después de las altas temperaturas registradas durante los últimos días. AEMET sitúa las máximas en torno a los 30 °C en Bilbao, 27 °C en Donostia y 33 °C en Vitoria-Gasteiz.
En Navarra, el descenso térmico irá acompañado de una mayor inestabilidad. AEMET prevé chubascos y tormentas que pueden ser fuertes, e incluso localmente muy fuertes, con posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes. El aviso meteorológico contempla temperaturas máximas de hasta 36 °C.
En Pamplona, la previsión apunta a una máxima de 37 °C, con intervalos nubosos y tormentas durante la tarde y lluvia durante la tarde-noche. La probabilidad de precipitación alcanza el 100 % entre las 12:00 y las 18:00 y el 70 % entre las 18:00 y las 24:00.
El lunes mejora el tiempo
La situación tenderá a estabilizarse a partir del lunes. En Euskadi se esperan cielos parcialmente nubosos, temperaturas sin grandes cambios y viento flojo. Para el martes, Euskalmet prevé cielos despejados y un nuevo ascenso de las temperaturas.
En Navarra, AEMET prevé para el lunes cielos despejados durante la primera mitad del día y nubosidad por la tarde, con una bajada de las temperaturas hasta una máxima de 35 °C en Pamplona. El martes volverán a subir, con una máxima prevista de 38 °C en la capital navarra.
El calor volverá a ganar protagonismo durante los días siguientes.
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El aviso permanecerá activo entre las 12:00 y las 20:00 horas, pero a la tarde se esperan chubascos y tormentas, con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.
Jornada lluviosa y fresca antes del regreso del calor el viernes
El jueves destaca la nubosidad y las precipitaciones en buena parte de Euskal Herria, aunque el tiempo mejorará de forma progresiva a lo largo del día. el viernes subirán con fuerza las temperaturas, mientras que el fin de semana podrían repetirse los chubascos tormentosos durante las tardes.
Lluvias y descenso de temperaturas hasta el jueves
La inestabilidad marcará el tiempo durante los dos próximos días, con lluvias débiles en la vertiente cantábrica, posibilidad de tormentas en el interior y un descenso de las temperaturas máximas. A partir del viernes volverá el ambiente más soleado y los termómetros iniciarán una recuperación.
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El mes ha estado marcado por la ola de calor registrada entre los días 5 y 12, la cuarta del año, que afectó de forma generalizada a todo el territorio. Se superaron los 40 °C en varios puntos.
Inicio de semana con menos calor y posibilidad de tormentas
La nubosidad irá ganando terreno durante la jornada de este lunes y favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas en Euskal Herria. Además, no se descartan chubascos tormentosos por la tarde, sobre todo en el este, mientras que el martes volverá el tiempo estable y el calor.
Ambiente soleado y aumento de temperaturas para este domingo
El termómetro superará la barrera de los 25 ºC en la costa, y las máximas rondarán los 30 º C en el interior. Al sur del territorio, se sobrepasarán los 35 ºC, y hay emitidos avisos amarillos por calor.
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