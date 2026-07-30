Nueva jornada de calor intenso en Navarra, con alertas naranjas en el centro y el Pirineo
Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 41º en la Ribera, que permanece en aviso amarillo, y los 39º en Pamplona y Estella. En la CAV, únicamente estará en vigor el aviso amarillo en sur de Álava.
Navarra afronta hoy otra jornada de intenso calor, con temperaturas podrán alcanzar los 41º en la Ribera y los 39º en Pamplona y Estella-Lizarra. Por ello, AEMET ha activado la alerta naranja en el centro de la Comunidad Foral y en la zona de los Pirineos.
No obstante, los termómetros experimentarán un descenso generalizado respecto a la jornada anterior, según la predicción de Aemet.
En el caso de la CAV, Euskalmet ha establecido el aviso amarillo por altas temperaturas en el sur de Álava, destacando especialmente el eje del Ebro, donde los termómetros podrían escalar hasta rondar los 38º.
Como es habitual, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y mantener una hidratación constante, especialmente entre los colectivos más vulnerables (personas mayores y menores).
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Alerta naranja en el interior de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y aviso amarillo en el resto de Euskal Herria, por calor
Mañana, Álava volverá a estar en alerta naranja, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa el aviso será de nivel amarillo. En la Comunidad Foral de Navarra, el aviso pasa de amarillo a alerta naranja, salvo en el norte, ya que se espera que suban las temperaturas (rozarán los 39 °C).
El calor vuelve con fuerza a Euskal Herria
El inicio de la semana estará marcado por un notable aumento de las temperaturas, que el martes alcanzarán los 35-40 ºC en muchas comarcas.
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Hoy y mañana, últimos días de calor antes del cambio del sábado
El jueves y el viernes hará calor, sobre todo, en el sur de Euskal Herria, por lo que se activará el aviso amarillo por temperaturas altas en Álava, en la comarca del Ebro de 13:00 a 19:00 horas, y en el centro de Navarra el, área pirenaica y la Ribera, de 13:00 a 21:00 horas.
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Las altas temperaturas obligan a activar el aviso amarillo en la CAV y Navarra
En el eje del Ebro se prolonga el aviso amarillo hasta el jueves, y según la previsión, las temperaturas elevadas y los cielos despejados se mantendrán durante la semana. La tendencia indica que el fin de semana disfrutaremos de un alivio térmico, ya que bajarán las temperaturas, y el ambiente en general estará nuboso.
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