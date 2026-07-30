Navarra afronta hoy otra jornada de intenso calor, con temperaturas podrán alcanzar los 41º en la Ribera y los 39º en Pamplona y Estella-Lizarra. Por ello, AEMET ha activado la alerta naranja en el centro de la Comunidad Foral y en la zona de los Pirineos.

No obstante, los termómetros experimentarán un descenso generalizado respecto a la jornada anterior, según la predicción de Aemet.

En el caso de la CAV, Euskalmet ha establecido el aviso amarillo por altas temperaturas en el sur de Álava, destacando especialmente el eje del Ebro, donde los termómetros podrían escalar hasta rondar los 38º.

Como es habitual, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y mantener una hidratación constante, especialmente entre los colectivos más vulnerables (personas mayores y menores).