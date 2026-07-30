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Nueva jornada de calor intenso en Navarra, con alertas naranjas en el centro y el Pirineo

Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 41º en la Ribera, que permanece en aviso amarillo, y los 39º en Pamplona y Estella. En la CAV, únicamente estará en vigor el aviso amarillo en sur de Álava.

MADRID, 10/07/2026.- Una persona se refresca en una fuente este viernes en Madrid. La segunda ola de calor, que comenzó el pasado domingo y finalizó ayer jueves, ha provocado 463 muertes atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas. EFE/ Marcos Villaoslada
Euskaraz irakurri: Alerta laranja Nafarroako erdialdean eta Pirinioetan, beroagatik
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EITB

Última actualización

Navarra afronta hoy otra jornada de intenso calor, con temperaturas podrán alcanzar los 41º en la Ribera y los 39º en Pamplona y Estella-Lizarra. Por ello, AEMET ha activado la alerta naranja en el centro de la Comunidad Foral y en la zona de los Pirineos.

No obstante, los termómetros experimentarán un descenso generalizado respecto a la jornada anterior, según la predicción de Aemet.

En el caso de la CAV, Euskalmet ha establecido el aviso amarillo por altas temperaturas en el sur de Álava, destacando especialmente el eje del Ebro, donde los termómetros podrían escalar hasta rondar los 38º.

Como es habitual, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y mantener una hidratación constante, especialmente entre los colectivos más vulnerables (personas mayores y menores). 

Olas de calor Verano Comunidad Autonóma Vasca Navarra Eguraldia

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