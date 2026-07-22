Eclipse
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Será necesario usar gafas homologadas para ver el eclipse del 12 de agosto, para cuidar la salud ocular

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Argazkia eklipsea Betaurreko homologatuak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Merezi du abuztuaren 12ko eklipseak ikustea, baina are gehiago begiak zaintzea
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EITB

Última actualización

Mirar directamente al sol tiene consecuencias graves. Para disfrutar del eclipse total, será imprescindible utilizar gafas homologadas. A falta de tres semanas, se pueden encontrar a la venta en varios puntos, y la mayoría se están vendiendo ahora.

Eguraldia Eclipses solares

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