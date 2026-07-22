Será necesario usar gafas homologadas para ver el eclipse del 12 de agosto, para cuidar la salud ocular
Mirar directamente al sol tiene consecuencias graves. Para disfrutar del eclipse total, será imprescindible utilizar gafas homologadas. A falta de tres semanas, se pueden encontrar a la venta en varios puntos, y la mayoría se están vendiendo ahora.
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Las altas temperaturas obligan a activar el aviso amarillo en la CAV y Navarra
En el eje del Ebro se prolonga el aviso amarillo hasta el jueves, y según la previsión, las temperaturas elevadas y los cielos despejados se mantendrán durante la semana. La tendencia indica que el fin de semana disfrutaremos de un alivio térmico, ya que bajarán las temperaturas, y el ambiente en general estará nuboso.
Aviso amarillo en el valle del Ebro y casi toda Navarra por temperaturas máximas de 35-38 ºC
La semana ha comenzado con predominio del sol y ambiente estable. Según la previsión, las temperaturas irán en ascenso progresivamente durante los próximos días.
A partir de este domingo, ambiente más soleado en Euskal Herria
Las temperaturas han dado una tregua durante las últimas jornadas, pero este domingo suben ligeramente y el sol volverá a brillar.
Las temperaturas darán un respiro este fin de semana en Euskal Herria
Las temperaturas mínimas se registrarán este viernes y sábado en Vitoria-Gasteiz, donde descenderán hasta los 16 ºC. Laguardia y Pamplona, por el contrario, alcanzarán los valores más elevados, con hasta 32 ºC el domingo.
¿Preparado para el eclipse del 12 de agosto? ¡Sigue estos consejos!
Los astrofísicos de la Agencia Espacial Europea han dado recomendaciones para ver de forma segura el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Utilizar gafas homologadas (no de sol), retirarlas solo cuando el eclipse sea total y colocar un filtro si se graba con el móvil, entre otras cosas.
El martes y miércoles vienen con varios avisos meteorológicos por calor en gran parte de Euskal Herria
El martes será el día más caluroso e Iparralde y el centro y sur de Navarra estarán bajo aviso naranja y bajo aviso amarillo en la CAV. En la zona de transición y el eje alavés del Ebro se prolonga el aviso amarillo hasta el miércoles.
Comienzo de semana con descenso de temperatura
Sin embargo, aún se esperan temperaturas cálidas, con máximas cercanas a los 30 ºC en la costa y valores más elevados en el interior, mientras que las mínimas se mantendrán templadas.
Empieza a cambiar el tiempo: los termometros bajan de golpe 10 grados
El aumento de la nubosidad ha venido acompañado del fuerte viento, que ha dejado imágenes como estas en las últimas horas. Las temperaturas han bajado hasta 10 grados en varios puntos, y algunas playas se han vaciado de forma repentina.
Noche tórrida con temperaturas superiores a 25ºC
A partir de la tarde las temperaturas bajarán de forma notable gracias al fuerte viento del oeste-noroeste. También se esperan chubascos tormentosos, sobre todo en el oeste.