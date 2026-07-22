Abuztuaren 12ko eklipsea ikusteko homologatutako betaurrekoak erabili beharko dira, begietako osasuna zaintzeko
Eguzkiari zuzenean begiratzeak ondorio larriak izan ditzake, eta, hortaz, eklipse osoaz gozatzeko, betaurreko homologatuak erabili beharko dira. Hainbat puntutan daude salgai eta, hiru asteren faltan, gehienak orain saltzen ari dira.
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Abisu horia ezarri dute gaur EAEn eta Nafarroan, tenperatura altuengatik
Ostegunera arte luzatuko da abisua horia Ebro ibarrean eta iragarpenaren arabera, astean zehar beroa izango da nagusi eta zerua oskarbi izango da. Asteburua fresko samar dator, eta hodeitsua.
Abisu horia Ebro ibarrean eta Nafarroa ia osoan, 35 eta 38 gradu arteko maximoak izango baitira
Eguzkia nagusituko da eta eguraldia egonkorra izango da egunotan. Asteak aurrera egin ahala, tenperaturek gora egingo dute, progresiboki.
Igande honetatik aurrera, giro eguzkitsuagoa Euskal Herrian
Tenperaturek atsedenaldi bat eman dute azken egunotan, baina igande honetan apur bat igoko dira eta eguzkiak distira egingo du berriro.
Tenperatura arinagoak asteburu honetan Euskal Herrian
Tenperatura baxuenak ostiral eta larunbat honetan erregistratuko dira Gasteizen, eta 16 ºC-ra jaitsiko dira. Balio altuenak, aldiz, Laguardian eta Iruñean izango dira, eta 32 ºC-ra helduko dira igandean.
Prest abuztuaren 12ko eklipserako? Hemen, hainbat jakingarri
Europako Espazio Agentziako astrofisikoek abuztuaren 12ko eguzki-eklipse osoa segurtasunez ikusteko gomendioak eman dituzte. Betaurreko homologatuak erabiltzea (eguzkitakoak ez), eklipse osoa denean soilik kentzea, eta mugikorrarekin grabatuz gero, filtroak ipintzea, besteak beste.
Asteartean eta asteazkenean hainbat abisu meteorologiko izango dira Euskal Herriko zati handi batean
Asteartea izango da egunik beroena, eta Ipar Euskal Herria eta Nafarroako erdialdea abisu laranjapean egongo dira. EAEn abisu horia izango da denean, itsasertzean izan ezik.
Hasi da eguraldia aldatzen: tenperatura 10 gradu jaitsi da bat-batean
Hodeitzarekin batera, haizea etorri da, eta horrelako irudiak utzi ditu azken orduotan. Tenperatura 10 gradu jaitsi da hainbat tokitan, eta hondartza batzuk bat-batean hustu dira.
Gau sargoria, 25 ºC-tik gorako tenperaturekin
Arratsaldetik aurrera tenperatura nabarmen jaitsiko da mendebal/ipar-mendebaldeko haize indartsuari esker. Zaparrada trumoitsuak ere espero dira, mendebaldean batez ere.
Tenperatura jaitsiera asteari ekiteko
Dena dela, beroa, izan, izango da: maximoak 30 ºC-tik hurbil egongo dira kostaldean, eta balio altuagoak barnealdean; minimoak, berriz, 19 ºC inguruan geratuko dira.