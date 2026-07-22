EKLIPSEA

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Abuztuaren 12ko eklipsea ikusteko homologatutako betaurrekoak erabili beharko dira, begietako osasuna zaintzeko

Iragarkia
Argazkia eklipsea Betaurreko homologatuak
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Eguzkiari zuzenean begiratzeak ondorio larriak izan ditzake, eta, hortaz, eklipse osoaz gozatzeko, betaurreko homologatuak erabili beharko dira. Hainbat puntutan daude salgai eta, hiru asteren faltan, gehienak orain saltzen ari dira.

Eguraldia Eguzki eklipseak

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